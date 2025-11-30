‘망한 브랜드’라더니…Y2K 열풍 타고 기적처럼 살아났다 [트렌드 발굴소]

Y2K 패션 유행에 힘입어 한물간 브랜드로 여겨지던 아베크롬비앤피치가 부활했다. 3분기 매출과 주가가 급등했으며, 산하 브랜드 홀리스터가 한정판 Y2K 라인과 틱톡 인플루언서 마케팅으로 실적을 이끌었다. 국내에선 철수했지만 중고거래·해외 직구를 통해 인기가 ‘역수입’되는 모습이다. 게티이미지·홀리스터 인스타 갈무리

홀리스터의 ‘Y2K 아이코닉 컬렉션’. 2000년대 초기 유행했던 짧은 기장의 청바지나 기모 추리닝 등을 재출시했다. 홀리스터 인스타 갈무리

홀리스터의 올해 3분기 순매출은 6억7330만 달러로 전년 대비 16% 늘며 아베크롬비앤피치(ANF)의 반등을 이끌었다. 회사 전체 매출 역시 12억9060만 달러로 분기 기준 사상 최대치를 기록했다. 프랜 호로위츠 CEO는 “3년 연속 분기 매출 성장을 이어가며 사상 최대 3분기 실적을 달성했다”며 “백투스쿨 시즌과 가을 전환기에 맞춘 전략이 정확히 맞아떨어졌다”고 말했다.성장의 핵심은 홀리스터가 선보인 Y2K 라인업이다. 브랜드는 매장 분위기, 음악, 조명, 제품 구성까지 2000년대 초반 감성을 재현한 ‘2000s Vault’ 콘셉트를 도입했다. 레이스 캐미솔, 후리스 쇼트팬츠, 베이비돌 톱, 로우라이즈 데님 등 당시 10·20대의 ‘교복템’을 그대로 되살리며 향수를 자극했다.온라인에서는 “매장 들어가자마자 300달러를 쓰고 나왔다”, “Y2K 감성이 그대로 돌아왔다”는 반응이 올라왔고, 테리 조거 팬츠·퍼 집업 후디 등 일부 제품은 출시 직후 품절되기도 했다. Y2K를 소비하는 방식이 ‘과거 회상’에서 ‘지금 입는 패션’으로 다시 전환되고 있다는 분석이다.

국내에서도 레트로 패션이 유행을 타고 홀리스터를 소개하는 게시글이 인기를 얻고 있다. 인스타그램 갈무리

홀리스터가 장기 파트너십을 체결한 틱톡 인플루언서 찰리 디아멜리오 자매. 이들의 팔로워 수는 1억 이상으로, 전문가들은 이같은 파트너십이 10·20대를 대상으로 한 마케팅 전략이라 설명했다. 틱톡 @charlidamelio 갈무리

아베크롬비앤피치는 2012년 한국 진출 이후 여러 논란에 휩싸인 끝에 5년만에 국내 사업을 철수했다. 당시 CEO의 “멋지고 잘생긴 아이들만 위한 브랜드” 발언과 한국 1호점 오픈 행사에 파견된 홀리스터 남성 모델들의 인종차별 제스처가 거센 반발을 일으켰다.2000년대 초반 소비자뿐 아니라 Z세대까지 Y2K 감성에 반응하며, 중고 거래 앱에서 활발히 거래되고 해외 여행 시 ‘필수 쇼핑 리스트’로 재등장하고 있다.이 같은 회복세 뒤에는 MZ세대를 겨냥한 채널 전략이 있다. 홀리스터는 캠페인 기간 MZ세대 이용 비중이 높은 틱톡을 중심으로 마케팅을 펼쳤다. 팔로워 1억 명이 넘는 틱톡 인플루언서 ‘디아멜리오 자매’와 장기 파트너십을 맺고, 홀리스터 데님을 입고 추는 ‘해피 댄스’ 챌린지와 온라인 사인회 등 디지털·오프라인 연계 이벤트로 접점을 넓혔다.시장에서는 이러한 흐름이 실적으로 이어지고 있다는 점에 주목한다. 아베크롬비앤피치 주가는 최근 나스닥에서 95달러선을 넘어서며 단기간 40% 이상 상승했다. 시장에서는 이를 “리브랜딩과 Y2K 전략이 실적뿐 아니라 투자 심리까지 개선시킨 사례”로 평가한다.향수를 넘어 수익을 만든 ‘Y2K 경제학’이 앞으로 다른 글로벌 패션 브랜드에도 영향을 미칠지 주목된다.

토막 경제 상식

백투스쿨(Back to School, BTS): 7~9월 초중고·대학 새 학기를 앞두고 학생·학부모가 학용품, 전자기기, 의류·신발 등을 한꺼번에 사들이는 신학기 쇼핑 특수다. 아마존 등 대형 온라인몰과 오프라인 유통업체가 집중 프로모션을 진행해 패션 브랜드 사이에선 ‘미니 성수기’로 통한다.