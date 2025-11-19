“성희롱 발언 위원장 인정 못 해”…경기지사 비서실 ‘보이콧’ 행감 파행

경기도 “검찰 기소, 위원장 내려놓고 재판 당연”
양우식 운영위원장 “의회 경시, 법적 조치”
김진경 의장, “깊은 유감…도지사 사과 요구”
경기도지사 비서실장과 보좌진이 성희롱 발언과 관련해 기소된 양우식 경기도의회 운영위원장(국민의힘·비례)을 “인정하지 못하겠다”라며 행정사무감사를 출석하지 않기로 해 운영위원회가 파행했다.
김진경 경기도의회 의장까지 나서 입장문을 내고 행감 불참에 대해 김동연 경기도지사와 집행부의 사과를 요구하고 나서 경기도와 대립각을 세우고 있다.
19일 경기도의회에 따르면 이날 오전 운영위원회 행감에 조혜진 비서실장과 안정곤 정책수석 등 보좌진 6명이 불출석했다. 지난해 6월 의회는 도지사 비서실, 보좌기관을 행감과 업무보고 대상에 포함하는 내용의 ‘경기도의회 위원회 구성·운영 조례 일부개정 조례’ 제정에 따른 것이다. 조 비서실장 등은 입장문을 내고 “양 의원이 성희롱성 발언을 한 것은 엄연한 팩트로 밝혀졌다”라며 “검찰 기소가 이루어진 상황에서 운영위원장을 내려놓고 재판에 당연히 임하여야 한다고 생각한다”라고 밝혔다.
그러면서 “양 의원은 사과 한마디 없이 공무원노조와 공직자들에 대해 법적 대응 운운하는 등 2차, 3차 가해를 해왔다”라며 “양 의원의 행감 주재나 참석을 반대한다는 입장을 줄곧 견지해 왔는데, 끝내 받아들여지지 않아 불가피하게 불참하게 됐다”라고 설명했다.
양 위원장을 포함한 소속 국힘 의원들을 중심으로 운영위 소속 의원들은 깊은 유감을 표시했다. 양 위원장은 행감이 열린 지 15분 만인 오전 11시경 정회를 선언했다.
양 위원장은 “비서실의 행감 불출석은 의회 경시이고 도민에 대한 모욕”이라며 “관련 법과 조례에 따라 최대 500만 원 이하의 과태료를 부과하고, 반복되면 추가적인 법적 조치하겠다”라고 강경 입장을 내비쳤다.
유영일·이혜원 의원(국힘) 등도 “집행부의 행감 불참은 유일무이한 사태”라며 “내년도 경기도 복지·농업예산 대거 삭감 등에 대해 답변을 들어야 하는 상황에서 매우 유감스럽다”라고 했다.
수원지검은 지난달 28일 양 위원장을 모욕 혐의로 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 양 위원장은 올해 5월 9일, 의회 5층 운영위원장실에서 이태원에서 친구와 저녁 약속이 있다는 취지로 말을 한 사무처 직원에게 성적 불쾌감을 주는 발언을 해 논란이 일었다.
당시 경기도청공무원노조와 전국공무원노동조합 등은 양 위원장의 의원직 제명과 사퇴를 요구했지만, 양 위원장은 반박 기자회견을 열어 “재판을 통해 무죄를 확인하겠다”라고 맞섰다. 김진경 의장도 이날 비서실장과 보좌진의 행감 불출석에 깊은 유감을 표하고 김동연 지사의 즉각적인 사과를 요구했다.
김 의장은 입장문에서 “단순한 이견이나 내부 갈등의 차원을 넘어 지방의회의 감사권을 정면으로 부정한 중대한 사안”이라며 “특정 위원의 발언이나 의사진행에 이견이 있다면 의회 내부의 절차와 논의를 통해 해결해야 한다”라고 강조했다.
그러면서 “피감기관이 스스로 행감 수용 여부를 판단하고, 출석을 압박 수단으로 사용하는 것은 권한을 넘어선 정치적 행위”라고 비판했다.