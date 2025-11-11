울산화력 4·6호기 오늘 발파 해체…매몰자 수색 작업 속도

울산화력발전소 보일러 타워 5호기 붕괴 사고 실종자 수색을 위해 인근 4·6호기를 11일 낮 12시에 발파한다. 4·6호기가 해체되면 실종자 수색 작업에 더욱 속도가 붙을 것으로 전망된다.
이날 오전 김영훈 고용노동부 장관(중앙사고수습본부장)은 현장 브리핑을 열고 “4·6호기 발파에 필요한 안전 진단을 실시했다”며 “발파 장소 인근 반경 1㎞ 내 위치한 기관에 통보를 마쳤고 울산 시민에는 오전 11시 재난안전문자를 발송할 예정”이라고 밝혔다. 그간 소방당국은 4·6호기의 추가 붕괴 우려로 크레인 등 중장비를 투입하지 못해 구조, 수색이 더딘 상황이었다.
현장에는 약 130kg의 폭약이 반입된 상태다. 기둥과 지지대 등 주요 지점에 폭약을 설치해 특정 방향으로 붕괴를 유도하는 ‘지향성 발파’ 방식이 적용될 것으로 보인다. 소방당국은 발파 과정에서 발생할 수 있는 2차 사고를 막기 위해 인근 LNG 배관에 질소를 주입해 내부 잔존가스를 제거하는 ‘퍼징’ 작업을 병행했다.
경찰은 현장 안전을 위해 전날 오후 5시부터 붕괴된 타워를 중심으로 반경 300m 도로를 통제 중이다. 중수본은 발파가 완료되면 크롤라 크레인과 소형 크레인, 굴삭기 등을 투입해 5호기 잔해를 본격적으로 제거할 예정이다.
6일 오후 2시 2분경 한국동서발전 울산화력발전소에서 철거를 앞둔 약 60m 높이의 보일러 타워가 무너져 작업자 9명을 덮쳤다. 이 가운데 2명은 곧바로 구조됐으나 7명은 붕괴된 구조물에 매몰됐다. 현재까지 3명이 사망했고 2명은 숨진 것으로 추정되며 나머지 2명은 매몰 위치가 파악되지 않았다.
