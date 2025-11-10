13일 수능 한파는 없지만 아침엔 쌀쌀…“얇은 옷 여러겹 입으세요”

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 13일은 ‘수능 한파’ 없이 기온이 평년보다 1~4도 높은 날씨가 찾아올 전망이다. 일교차가 15도 안팎까지 벌어지면서 아침에는 쌀쌀한 기온이 예상돼 수험생은 옷차림에 유의해야 한다.
10일 기상청에 따르면 아침 기온이 뚝 떨어진 10일 날씨가 11일까지이어져 예년보다 추운 기온이 이어지다 수능 수험생 예비 소집일인 12일부터 평년 수준 이상의 기온을 회복할 전망이다. 수능 당일인 13일에는 기온이 평년보다 1∼4도 높을 것으로 보인다. 다만 아침엔 기온이 5도 안팎에 그치고 내륙을 중심으로 짙은 안개가 낄 수 있다. 낮에는 일사량이 많아 기온이 크게 오를 전망이다. 얇은 옷을 여러 겹 입는 게 체온 관리에 도움이 될 수 있다.
13일 아침 최저기온은 2∼11도, 낮 최고기온은 14∼19도로 예상된다. 전국의 최저 및 최고 기온은 서울 8도와 17도, 인천 10도와 16도, 대전 5도와 17도, 광주 7도와 18도, 대구 6도와 17도, 울산 8도와 18도, 부산 11도와 19도 등으로 예보됐다. 수능 시험장별 날씨 전망은 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)에서 확인할 수 있다.