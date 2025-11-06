“내 키보다 높이 태극기를”…평창 꼬마의 4년째 나라 사랑 [따만사]

평창초등학교 4학년 김진서 군은 8살 때부터 매년 국경일마다 태극기를 단다. 그의 꾸준한 손길은 지역 시장을 애국심으로 물들이며 따뜻한 감동을 전하고 있다. 사진=독자제공, 최강주 기자 gamja822@donga.com

강원도 평창군 하4리. 따스한 가을 햇살 아래 평창올림픽 전통시장 골목마다 태극기가 바람에 펄럭인다. 이곳을 매년 특별하게 만드는 주인공은 평창초등학교 4학년 김진서(11) 군이다. 진서 군은 8살 때부터 혼자서 시장 곳곳에 태극기를 단다.현충일 아침, 외할아버지가 태극기를 다는 모습을 본 것이 계기가 됐다. 책이나 TV에서만 보던 태극기가 눈앞에서 펄럭이는 장면은 정말 신기했다. 그 순간, 마음속에 작은 불꽃이 일었다.“나도 저렇게 태극기를 직접 달고 싶다!” 그 한마디에서 모든 것이 시작됐다. 그날 이후 진서 군은 국경일마다 태극기를 다는 일을 스스로 맡아왔다.국경일이 다가오면 진서 군의 마음은 들뜬다. 외할아버지가 직접 만들어 준 맞춤 집게와 긴 막대를 들고 시장을 누비며, 상점마다 태극기를 단다. 발끝을 세우고 팔을 뻗어 태극기를 더 높이 올리는 모습은 마치 작은 의식을 치르는 듯 진지하다.“처음에는 서툴렀지만 정말 재미있었어요. 태극기를 달고 펄럭이는 걸 보면 마음이 뭉클해요.”이제는 시장 상인들도 “오늘 진서가 오겠구나” 하며 기다릴 정도다. 아이의 마음속엔 언제나 ‘대한민국’이라는 단어가 자리한다.

진서 군이 태극기를 다는 이유는 단순하다. “나라를 사랑하니까요.”외할아버지는 미소 지으며 “우리 손주, 참 기특하네” 하고 칭찬을 건넨다. 상점 주인들도 함께 태극기를 걸며 오늘이 무슨 날이냐고 묻곤 한다. 그럴 때마다 이순신 장군이나 유관순 열사의 이야기를 또박또박 들려준다. 그의 눈빛에는 자부심이 가득하다. 마을 사람들은 어른들도 하기 어려운 것들을 작은 꼬마가 해낸다며, 모두가 기특하게 여긴다.벌써 4년째, 비가 오든 눈이 오든 진서 군의 태극기 달기는 멈춘 적이 없다. 그가 태극기를 다는 날이면 평창 전통시장은 유난히 활기를 띤다. 바람 속에 펄럭이는 태극기 사이로 사람들의 웃음이 퍼진다.외할아버지는 그런 손주를 보며 미소 짓는다.“우리 진서, 참 기특하지.”진서 군은 앞으로도 태극기를 계속 걸겠다고 다짐했다. “어느 곳에 살든, 국경일이면 꼭 태극기를 걸 거예요.”“조그만 애국심이라도, 나중엔 큰 애국심이 될 거예요.”

