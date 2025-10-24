‘역세권’ 신규 단지 선호도↑

분양 시장에서 단지명에 ‘역 이름’을 삽입하는 사례가 늘고 있다.
최근 청약홈에 따르면 올해 1월부터 9월까지 분양한 단지 가운데 역 이름이 들어간 아파트는 전체 144개 단지 중 26개로, 약 18.1%를 차지했다.
지난 2023년에는 246개 단지 중 32개(약 13.0%) 지난해 295개 단지 중 45개(약 15.3%)로, 최근 3년간 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 역세권 단지가 변치않는 스테디셀러인 만큼 소비자에게 역세권 입지를 직관적으로 각인시키면서 차별화 전략으로 적극 활용하는 것으로 풀이된다.
실제로 올해 분양된 단지 중에서도 역 이름이 들어간 단지들이 완판되는 사례가 잇따르고 있다.
지난 7월 인천 검단신도시에서 분양한 ‘검단호수공원역 중흥S-클래스’는 1순위 청약에서 평균 13대 1의 경쟁률을 기록했고, 한달 만에 전 가구가 완판됐다. 지난 4월 경기도 양주시에서 분양된 ‘양주역 제일풍경채 위너스카이’는 청약 당시 2.02대 1의 청약 경쟁률에도 불구하고, 정당계약 개시 후 불과 5일 만에 모든 가구가 계약을 마쳤다.
같은달 남양주시에서 공급된 ‘두산위브더제니스 평내호평역 N49’도 평균 3.43대 1의 경쟁률을 기록했지만, 계약 개시 50일도 안 돼 완판에 성공했다. 강원도 원주에서 지난 3월 1순위 청약에서 7.97대 1의 경쟁률을 기록한 ‘원주역 중흥S-클래스’ 역시 최근 100% 분양을 마쳤다.
라인그룹은 양주 회천신도시에 들어서는 ‘회천중앙역 파라곤’의 본격 분양에 나섰다. 지하2층~지상 최고 29층·8개 동·전용면적 72㎡~84㎡ 총 845가구로 조성된다.
‘회천중앙역 파라곤’은 수도권 전철 1호선 회천중앙역(예정)이 도보 5분 거리에 위치한 역세권 단지다. 종로∙시청∙용산 등지로 환승없이 이동할 수 있다.
분양업계 관계자는 “불황에도 교통 편리성을 앞세운 역세권 단지는 분양성이 상대적으로 안정적”이라며 “실수요 선호가 뚜렷하다 보니 시행사와 건설사들이 어려운 시장 상황에서도 우선적으로 공급하는 상품으로 자리잡고 있다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
