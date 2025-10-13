장동혁 “與, 대법원장 능멸…법관들 李대통령 재판 재개하라”

장동혁 국민의힘 대표는 13일 자신의 페이스북에서 “국정감사 감사 첫날, 더불어민주당은 국회의원의 권한을 최대한 남용해 사법부와 대법원장을 최대한 능멸했다”고 비판했다.
그러면서 “법관들은 정당한 재판권을 행사하지 않고 도대체 언제까지 침묵할 것인가?”라고 물으며 “양심 있는 법관 1명만 있으면 사법부의 독립을 지킬 수 있다”고 했다.
장 대표는 “지금 행동하지 않으면 사법부의 내일은 없다”며 “지금 당장 대통령에 대한 재판을 다시 시작하라”고 주문했다.
이날 여야는 국회 법제사법위원회에서 열린 국정감사에서 조희대 대법원장을 놓고 충돌했다. 더불어민주당은 기관장 자격으로 출석한 조 대법원장에게 답변을 요구하며 질문을 쏟아냈고, 추미애 법제사법위원장은 조 대법원장의 이석도 불허했다.
이에 국민의힘은 항의하며 여야 사이 고성이 오갔다. 이 과정에서 1시간 넘게 자리를 뜨지 못한 조 대법원장은 눈을 감거나 허공을 바라보는 등 굳은 표정으로 국감을 지켜봤다.
