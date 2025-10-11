“백신 맞고 암 늘었다?”…전문가 “숨어있던 암, 발견된 것일 수도”

국내 연구팀이 “코로나19 백신 접종이 일부 암 발생 위험을 높일 수 있다”고 밝히자, 의료계에서는 “통계적 착시일 가능성이 크다”며 신중한 해석을 요구했다.
● 코로나19 백신, 정말 암 발생 위험 높이나?
지난달 26일 이화여대 호흡기내과 연구팀은 “코로나19 백신 접종이 일부 암 발병 위험을 높일 수 있다”는 연구 결과를 국제학술지 바이오마커(Biomarker)에 게재했다. 이 논문은 영국 데일리메일(Daily Mail) 등 외신에도 소개되며 주목을 받았다.
연구팀은 백신 접종자와 미접종자 집단을 약 1년간 비교·분석했다. 그 결과 백신 접종군에서 ▲전립선암(1.69배) ▲폐암(1.53배) ▲갑상선암(1.35배) ▲위암(1.34배) ▲대장암(1.28배) ▲유방암(1.20배)의 발병률이 더 높았다. 특히 65세 이상 고령층에서 위험 증가가 두드러졌다고 밝혔다.
연구팀은 “백신 접종과 특정 암 사이의 연관성을 확인했다”면서도 “추가적인 장기 연구가 필요하다”고 했다.
● “암이 새로 생긴 게 아니라, 발견된 것일 수도”
하지만 의료계는 이번 결과를 그대로 받아들이기 어렵다고 본다.
고려대 예방의학과 정재훈 교수는 “이번 연구는 인과관계가 아닌 단순한 연관성을 보여준다”며 연구 해석에 주의가 필요하다고 말했다.
정 교수는 “백신을 맞은 사람일수록 병원을 더 자주 찾고 검진을 더 받는 경향이 있다”며 “이 과정에서 숨겨져 있던 암이 우연히 발견됐을 가능성이 높다”고 설명했다.
암은 수년, 혹은 수십 년에 걸쳐 발병하기 때문에, 백신 접종 후 단기간에 생겼다고 단정하기 어렵다는 것이다.
● “자극적 결론, 불안만 키울 수 있어”
정 교수는 “충분히 검증되지 않은 연구가 ‘백신이 암을 유발한다’는 식으로 확산되면 불필요한 불안과 불신을 키울 수 있다”며 “실제 국내 암 발생률은 백신 접종 전후로 큰 변동이 없다”고 강조했다.
전문가들은 이번 연구가 백신 안전성 논의의 새로운 방향을 제시한 점은 인정하면서도, 공중보건 차원에서는 검증된 데이터 기반의 후속 연구가 필요하다고 지적했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0