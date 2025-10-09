외국인 보유 토지, 여의도 면적 92배…4년새 20% 증가

외국인이 보유한 국내 토지가 4년 만에 약 20% 늘어난 것으로 집계됐다.
9일 국토교통부가 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김희정 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난해 기준 외국인이 보유한 국내 토지는 18만8466필지로 2020년 15만7489필지 대비 19.6% 증가했다.
면적으로 보면 2억6790만㎡로 여의도 면적(290만㎡) 92배 수준이었다. 4년 전인 2020년 대비로는 5.7% 늘었다. 외국인이 보유한 토지 총공시지가는 33조4000억 원으로 2020년 31조4000억 원 대비 2조 원(6.4%) 증가했다.
가장 많은 필지를 보유한 외국인은 중국인(7만7714필지·41.2%)이었다. 면적으로는 2121만㎡로 여의도 7.3배 크기다. 면적으로는 미국인이 1억4331만㎡(53.4%)를 보유해 1위로 집계됐다. 필지로는 6만2733필지였다. 김 의원은 “국토가 외국 투기자본의 놀이터가 되지 않도록 외국인 토지거래 모니터링을 강화해야 한다”고 했다.
이축복 기자 bless@donga.com
