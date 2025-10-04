광진·동대문으로 확산하는 서울 아파트 ‘패닉 바잉’

“집값이 올라도 너무 올랐다. 매입 문의 전화가 오면 호가를 있는 그대로 얘기해줄 뿐, 사라 마라 함부로 권하지 않는다. 솔직히 짧은 시간에 가격이 너무 올라서 매입을 추천하기가 망설여진다.”
“높은 호가에 매물로 나온 집을 둘러본 매입 희망자가 당장 사겠다고 해서 집주인에게 계좌번호를 물어보니 ‘그 정도 가격에도 팔리나 싶어 ‘간’만 봤다’며 안 판다고 하더라. 집값이 계속 오르는데 수요는 많고 매물은 귀하다 보니 벌어지는 기현상이다.”
서울 ‘마성광’(마포·성동·광진) 매입 열기↑ 기자가 10월 1일 서울 광진구 광장동에서 만난 부동산공인중개사들이 들려준 최근 부동산시장 상황이다. 광진구는 최근 ‘마성광’(마포·성동·광진)이라는 신조어가 생겼을 정도로 서울 부동산시장에서 집값 상승세가 강한 지역이다. 이른바 ‘마용성’의 한 축을 이루는 용산구가 강남 3구(서초·강남·송파)와 함께 토지거래허가구역으로 묶이자 마성광 지역으로 매입세가 확산되며 주목받고 있는 것이다.
이날 찾은 광장극동아파트1·2차는 총 1344채 규모 대단지로 최근 재건축 기대감이 커지고 있다. 단지 곳곳에는 건설사 명의의 ‘재건축 정비계획안 접수’ 플래카드가 걸려 있었다. 한강변이라는 지리적 이점에 서울지하철 5호선 광나루역과 ‘광남학군’으로 불리는 광남초중고교가 지척이라 미래 가치가 높다는 평가를 받는다. 이런 조건에 최근 서울 부동산 가격 상승세가 합쳐져 광장극동2차 84㎡(이하 전용면적)는 9월 13일 25억 원에 팔리며 역대 최고가를 찍었다. 최근 같은 평형 호가가 28억 원까지 오르기도 했다. 이 단지와 길 하나를 두고 마주한 현대파크빌10차도 84㎡가 9월 19일 20억4500만 원에 팔려 신고가를 기록했다. 최근 서울 다른 지역과 마찬가지로 거래 자체가 많지 않은 가운데 신고가가 찍히고 있는 장세다.
광장동 A 부동산공인중개사는 “송파에 사는 사람이 전세 끼고 집을 사기도 하고, 동대문 등 인근 다른 지역의 집을 팔고 갈아탄 사람도 있다”며 “부산이나 경북 포항 지역에서도 문의 전화가 많이 오는데, 돈 많은 지방 사람들이 더 늦기 전에 여유자금을 서울에 묻어두려는 것 같다”고 말했다. 같은 지역 B 부동산공인중개사는 “동대문, 강북, 경기 구리에서 갈아타려는 수요가 먼저 몰려들었고 이어서 광진구에 전세로 살던 사람들이 불안감에 집을 대거 샀다”고 전했다. 광진구 자가에 살고 있다는 한 주민은 “6·27 대책을 보고 ‘정부가 잘한다, 이번에는 집값 좀 잡아보라’고 응원했다. 여기에 공급 대책까지 잘 나오면 집값이 안정될 것 같았는데, 9·7 대책이 나온 후 ‘역시 상급지에 집을 사야겠다’는 주변 사람이 많아졌다”며 “10만 원 지원금(2차 민생회복 소비쿠폰) 주고 집값을 이렇게 올리면 무슨 소용이냐”고 목소리를 높였다.
‘패닉 바잉’ 열기가 강해지면서 집값 상승세는 서울 다른 지역으로 확산하는 양상이다. 같은 날 찾은 동대문구는 최근 마성광에 이어 내 집 마련 수요가 몰리는 곳이다. 기존에는 학군 등 생활 인프라가 다소 부족해 주목받지 못했지만, 강북 도심 접근이 용이해 신축, 대단지 아파트를 중심으로 매입세가 유입되고 있다. 동대문구 전농동 래미안크레시티 121㎡는 9월 2일 18억3000만 원에 신고가 거래됐다. 2014년 준공된 이 아파트는 2397채 규모 대단지로 지역에서 선호도가 높다. 인근에 있는 답십리동 래미안위브도 9월 18일 59㎡가 13억5000만 원에 팔려 역대 최고치를 경신했다. 전농동 한 부동산공인중개사는 “하루 5통 정도는 매입 문의 전화가 온다”며 “상급지에 비해 여전히 가격 메리트가 있다 보니 거래도 드문드문 나온다”고 말했다. 답십리동 한 부동산공인중개사는 “마용성 아파트를 사려다가 너무 높은 가격에 놀라 이 동네 아파트를 보러 오는 이가 많다”고 전했다.
최근 서울 아파트 가격 상승세에 대해 조영광 대우건설 연구원은 “정부가 추가로 부동산 규제를 내놓을 수 있다는 전망이 힘을 얻으면서 패닉 바잉이 이어지는 것으로 보인다”며 “서울 상급지 집값 상승세가 동대문구와 성북구 등 지역 신축 단지로도 번진 상황”이라고 분석했다.
“섣부른 추가 규제, 상승세 확산할 수도” 서울 아파트 가격이 과열되자 일각에선 이에 편승한 ‘집값 띄우기’ 움직임도 감지된다. 높은 가격에 부동산 거래를 허위 신고한 후 시세가 오르면 거래를 취소하는 수법이다. 부동산거래신고법에 따르면 재산상 이득을 목적으로 거짓 거래 신고를 할 경우 3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금에 처한다. 국토교통부는 9월부터 집값 띄우기에 대한 집중 단속에 착수했다. 현장에서 만난 부동산업계 한 관계자는 기자에게 최근 집값이 폭등한 한 한강벨트 아파트 단지 소유주들의 카카오톡 대화방을 보여주면서 “서울 각지에 이런 대화방이 생겨 집값 상승을 부추기고 있다”고 주장하기도 했다. 해당 대화방을 보니 매일같이 ‘전국 신고가 거래 아파트’ 목록과 거래 가액이 공유되고 “일정 가격 밑으로는 집을 내놓지 말자”는 대화가 오갔다. 그는 “다소 낮은 가격에 집을 내놓은 주인이나 부동산공인중개사에게 연락해 ‘가격을 올리라’고 으름장을 놓는 이도 있다”고 덧붙였다.
부동산 전문가들은 정부가 어설프게 추가 부동산 규제를 발표할 경우 집값 상승세가 더 확산될 수 있다고 우려했다. 김인만 부동산경제연구소 소장은 “지금 같은 시장 상황에서 정부가 추가 규제를 발표한다면 서울 아파트 가격 상승 분위기가 서울 외곽은 물론, 경기 지역으로도 본격 전이돼 경부고속도로 축선을 따라 동탄신도시까지 번질 가능성이 있다”고 말했다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “주택 수급 불균형이 해결되지 않은 상황에서 실수요자들이 집값 상승에 불안감을 느끼고 있다”며 “정부는 섣부른 추가 규제를 자제할 필요가 있다”고 지적했다.
