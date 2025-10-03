경기도민 10명 중 6명, 민선 8기 김동연 “참 잘했어요” 평가

‘긍정’ 평가 61%…6월 대비 3%p 상승
경기도민 10명 중 6명이 민선 8기 ‘김동연 호’의 도정 운영을 긍정적으로 평가했다.
‘민생경제·복지·돌봄·교통’ 최우선 정책 꼽아
북부대개발·100조 투자유치 기대감 높아
경기도는 지난달 10~14일 경기도에 사는 만 18세 이상 2000명을 대상으로 한 여론조사에서 61%가 ‘긍정’ 평가를 했다고 3일 밝혔다. 반대로 ‘부정’ 평가는 22%로 나왔다.
올해 6월 민선 8기 3주년 조사 결과와 비교해 긍정은 3%p 상승하고, 부정은 5%p 하락했다.
경기도가 앞으로 중점적으로 추진해야 할 정책은 민생경제가 35%로 가장 많았고, △복지·돌봄(26%) △교통(24%) △청년(21%) △주거 △균형발전(이상 18%) 등이 뒤를 이었다. 권역별로는 경기 북부에서는 ‘균형발전’(32%)과 ‘교통’(26%)을, 경기 남부는 ‘민생경제’(36%)에 대한 수요가 높게 나왔다.
경기 북부에 사는 1000명을 대상으로 한 여론조사 결과에서는 ‘경기북부대개발’ 사업에 대해 73%가 관심을 보였고, 79%는 ‘북부 지역 발전에 기여할 것’이라고 답하는 등 균형발전에 대한 높은 관심과 기대도 확인됐다.
경기북부대개발의 기대효과로는 ‘교통 인프라 개선’(60%)이 가장 많았으며, △기업 유치 및 일자리(45%) △생활편의 시설 확충(45%) 등의 순으로 조사됐다. 미군 반환 공여지 개발에 대해서는 관심도가 54% 정도였지만, 기대감은 68%로 높았다.
경기 남부 주민 1000명아 참여한 조사에서는 ‘100조 투자유치’에 대한 기대감이 가장 두드러졌다.
투자유치 정책에 대한 인지도는 29%로 낮았지만, 관심도는 2배 이상 많은 61%에 달했다. ‘일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것’이라는 응답도 73%로 높았다.
김원명 홍보기획관은 “도정 긍정 평가가 확대되고, 경기북부대개발과 100조 투자유치 등 도 핵심 사업에 대한 도민들의 높은 관심과 기대를 확인했다”라며 “민생경제와 균형발전 등 가장 필요로 하는 분야에 정책 역량을 집중해 도민 체감 성과를 알리고 소통을 강화하겠다”라고 말했다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호를 활용한 전화 면접 조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
