[속보]케데헌, 주제가상도 거머쥐어…아카데미 2관왕

넷플릭스 애니메이션 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 15일(현지 시간) 제98회 아카데미(오스카) 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받아 2관왕에 올랐다. 아카데미 시상식은 미국 최고 권위의 영화 시상식으로 꼽힌다. 케데헌을 연출한 매기 강 감독은 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”고 했다. 케데헌 수록곡 ‘골든’을 부른 이재는 “자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데, 지금은 모두가 한국어 가사로 노래를 부른다”고 했다.
케데헌은 이날 미국 로스엔젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 수상했다. ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘리틀 아멜리’, ‘아르코’ 등 쟁쟁한 후보를 제치고 트로피를 품에 안은 것이다. 케데헌은 K팝 그룹 ‘헌트릭스’가 악령 세계에서 탄생한 ‘사자보이즈’와 인기 경쟁을 벌이면서 노래로 세상을 지키는 이야기를 담았다.
케데헌 수록곡 골든은 주제가상을 받았다. 골든은 헌트릭스가 부르는 노래로, 가수 이재와 프로듀서 테디, 24, 아이디오(IDO·이유한·곽중규·남희동) 등이 제작에 참여했다. 영화 ‘다이앤 네버 다이’ 삽입곡인 ‘디어 미(Dear Me)’, 영화 ‘씨너스: 죄인들’의 ‘아이 라이드 투 유(I Lied to You)’, 영화 ‘트레인 드림스’의 ‘트레인 드림스(Train Dreams)’, 영화 ‘비바 베르디!’의 ‘스위트 드림스 오브 조이(Sweet Dreams of Joy)’ 등을 제쳤다.
케데헌은 올해 1월 골든글로브 어워즈에서도 애니메이션상과 주제가상을 받았다. 올 2월 그래미 어워즈에선 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 수상했다.
매기 강 감독은 장편 애니메이션상을 받은 뒤 수상 소감에서 “저와 닮은 분들이 주인공인 영화가 나오기까지 오랜 시간이 걸려 미안하다”며 “다음 세대는 기다리지 않아도 될 것”이라고 했다.
골든을 부른 이재는 주제가상을 받은 뒤 수상 소감에서 “훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다”며 “이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것”이라고 했다. 그러면서 “자라면서 사람들이 K팝을 좋아한다고 놀렸다”며 “지금은 모두가 한국어 가사로 노래를 부르고 있다”고 했다.
AP통신은 “이번 수상은 한국 대중문화의 세계적 영향력을 더욱 보여준다”며 “케데헌의 독특한 애니메이션 기법은 박진감 넘치는 액션을 한층 돋보이게 한다”고 평가했다. 이어 “그래미상을 수상한 히트곡 ‘골든’을 필두로 한 사운드트랙은 빌보드 핫 100에 8곡을 올리는 성과를 거뒀다”며 “악마 퇴치, 화려한 안무와 함께 한국의 신화, K-팝 아이돌 문화를 조화시킨 창의적인 이야기가 펼쳐진다”고 했다.