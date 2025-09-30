손흥민, 8월 데뷔 후 통산 4번째 MLS ‘베스트 11’ 선정

동아일보

손흥민이 8월 메이저리그사커(MLS) 데뷔 이후 4번째 베스트 11에 선정됐다. 동아일보 DB
손흥민이 8월 메이저리그사커(MLS) 데뷔 이후 4번째 베스트 11에 선정됐다. 동아일보 DB
미국 메이저리그사커(MLS)에서 4경기 연속 골 행진을 이어가고 있는 손흥민(33·LA FC)이 8월 데뷔 후 네 번째 ‘베스트 11’에 선정됐다.

MLS 사무국은 30일 홈페이지를 통해 매치데이 37 ‘팀 오브 더 매치데이(베스트 11)’를 공개했다.

이날 공개된 베스트 11은 3-4-3 포메이션으로 구성됐는데 손흥민은 세 명의 공격수 중 한 명으로 선정됐다.

손흥민은 앞서 28일 세인트루이스와의 2025 MLS 정규리그 방문경기에서 시즌 7, 8호 골을 잇달아 터트렸다.

이로써 손흥민은 8월 MLS 데뷔 이후 통산 4번째(매치데이 29, 30, 35, 37) 팀 오브 더 매치 데이에 선정됐다.

MLS 사무국은 “LA FC의 슈퍼스타 손흥민이 세인트루이스를 상대로 멀티 골을 터트리며 MLS 데뷔 시즌에 뜨거운 활약을 이어가고 있다”며 “LA FC가 3-0으로 승리한 세인트루이스전까지 손흥민은 MLS 데뷔 이후 8경기 동안 8골을 기록 중”이라고 했다.

이 같은 손흥민의 활약 속에서 LA FC는 4연승을 기록하며 15승 8무 7패(승점 53)로 MLS 서부콘퍼러스 4위를 달리고 있다.

선두 샌디에이고(승점 57)와는 승점이 단 4 차이다.
#MLS#LA FC#베스트 11#4경기 연속 골#세인트루이스#3-4-3 포메이션#멀티 골#서부콘퍼런스#4연승
김정훈 기자 hun@donga.com
