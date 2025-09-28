내일부터 유커 무비자 입국…부가세즉시 환급-알리페이 등 ‘맞춤 마케팅’ 총력

29일부터 ‘유커(중국 단체 관광객)’ 무비자 입국이 시작되면서 관광·유통업계가 유커 맞이 준비에 열을 올리고 있다. 과거처럼 대형 단체 관광객 중심이 아니라 개별 자유여행과 소규모 소비로 트렌드가 변화한 만큼 업계도 여기에 맞는 맞춤형 전략 마련에 나섰다.
유통업계는 단체 관광객을 위한 기획 상품보다는 개별 소비자의 구매 경험을 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 특히 중화권에 익숙한 결제 수단을 도입하고 이를 활용한 할인 프로모션을 강화했다.
28일 편의점 업계에 따르면 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 총 600여 매장에서 한국관광공사와 함께 외국인 관광객을 대상으로 부가세 즉시 환급 서비스 캐시백 프로모션 진행한다. 부가세 즉시 환급 서비스는 사후 환급 절차 없이 바로 부가세가 차감된 금액으로 결제할 수 있는 서비스다. GS25도 알리페이와 유니온페이, 위챗페이 결제 고객을 대상으로 다양한 혜택을 마련했다. 세븐일레븐은 10월 31일까지 위챗페이로 첫 결제 시 다음 방문에 사용 가능한 7위안 쿠폰과 롯데면세점에서 이용가능한 50위안 쿠폰을 증정한다.
백화점과 면세점·마트 등도 빠르게 대응에 나섰다. 롯데백화점은 전점에서 알리·위챗페이 등으로 결제하면 할인 혜택을 제공한다. 체험형 콘텐츠도 강화했다. 롯데마트는 외국인 특화 10개 점포에서 ‘K-푸드 페스타’를 진행할 예정이다. K-푸드 페스타에서는 외국인들에게 인기가 높은 견과류, 김스낵, K-뷰티 상품 등을 선보인다. 롯데면세점은 명동 본점에 연내 K뷰티관을 신설할 예정이다.
신세계면세점은 이달 말부터 외국인 고객 대상으로 일정 금액 이상 구매하면 빨간색 리유저블백에 한글·한자로 복(福)을 새긴 ‘포춘백’을 사은품으로 증정한다. 현대면세점은 명품 선호도가 높은 중국인 고객 특성에 맞춰 캐나다구스, 로에베 등 신규 명품 브랜드 매장을 잇달아 열고 있다.
