靑 “李, 세종집무실 신속공사 지시…세종서 퇴임 의지”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 14일 14시 08분

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“내일 부지조성공사 입찰 공고…2029년까지 입주
행정수도 완성하고 국가균형성장 시대 열것”

이규연 홍보소통수석이 14일 청와대 춘추관에서 세종 집무실 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1
이규연 홍보소통수석이 14일 청와대 춘추관에서 세종 집무실 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1
청와대가 14일 “내일(15일) 대통령 세종 집무실 건립 부지조성 공사를 입찰 공고한다”고 밝혔다. 이재명 대통령은 “임기 내 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라”고 지시했다.

이규연 대통령홍보소통수석비서관은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 “대통령 세종집무실은 세종시를 행정수도로 만들기 위한 핵심 기반 시설”이라며 이같이 말했다. 세종집무실 대상부지는 35만㎡이다. 사업비는 98억 원이고, 공사기간은 14개월 가량 소요될 것이라고 밝혔다.

이 수석은 “이번 공사는 국가균형성장의 상징적이고 중요한 의미를 지닌다”며 “행정수도의 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하기 위해 첫 삽을 뜨는 것”이라고 설명했다.

정부는 세종 집무실 설계공모도 진행한다. 이달 말 당선자가 선정되면 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축공사에 들어갈 계획이다.

이 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝혔다고 이 수석이 전했다. 이 수석은 “2029년 8월까지 세종집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 강조했다.

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박성진 기자 psjin@donga.com
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