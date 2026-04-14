靑 “李, 세종집무실 신속공사 지시…세종서 퇴임 의지”

“내일 부지조성공사 입찰 공고…2029년까지 입주
청와대가 14일 “내일(15일) 대통령 세종 집무실 건립 부지조성 공사를 입찰 공고한다”고 밝혔다. 이재명 대통령은 “임기 내 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라”고 지시했다.
행정수도 완성하고 국가균형성장 시대 열것”
이규연 대통령홍보소통수석비서관은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 “대통령 세종집무실은 세종시를 행정수도로 만들기 위한 핵심 기반 시설”이라며 이같이 말했다. 세종집무실 대상부지는 35만㎡이다. 사업비는 98억 원이고, 공사기간은 14개월 가량 소요될 것이라고 밝혔다.
이 수석은 “이번 공사는 국가균형성장의 상징적이고 중요한 의미를 지닌다”며 “행정수도의 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하기 위해 첫 삽을 뜨는 것”이라고 설명했다.
정부는 세종 집무실 설계공모도 진행한다. 이달 말 당선자가 선정되면 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축공사에 들어갈 계획이다.
이 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝혔다고 이 수석이 전했다. 이 수석은 “2029년 8월까지 세종집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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