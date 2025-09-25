“인사담당자에 직접 들으니 자신감”…“잡페어에서 재시작 길 보여요”

“군에서만 36년을 보내고 민간에 나오니 모든 게 낯설었는데 잡페어에서 다시 시작할 수 있는 길이 보이는 것 같습니다.”
25일 서울 광화문광장에서 열린 ‘2025 리스타트 잡페어’에 마련된 한국폴리텍대 부스에서 상담을 받고 나온 이재화 씨(65)는 후련한 표정을 지었다. 이 씨는 국방부 조사본부 장교로 근무하며 과학수사 분야에 평생을 바쳤다. 잡페어에 오려고 경기 이천에서 이른 시간부터 집을 나선 그는 “민간 사회는 군과 프로그램, 일 처리 방식, 배우는 기술까지 모두 달라 막막했는데 오늘 현장에서 상담을 받아보니 다시 시작할 수 있겠다는 자신감이 생겼다”고 했다. 행사가 열린 지 4시간 만에 폴리텍대 부스에는 300명이 넘는 사람들이 방문해 상담을 받았다. 올해 13회째인 대한민국 대표 취업 박람회 리스타트 잡페어가 개막한 25일 광화문광장은 새출발을 꿈꾸는 청년, 경력 보유 여성, 5060세대 ‘영올드(Young Old·젊은 노인)’ 등 다양한 구직자들과 창업 희망자들로 하루 종일 북적였다.
●현장 채용 나선 기업들
현장에서 채용 절차가 진행되는 스타벅스와 쿠팡, hy(옛 한국아쿠르트) 등에는 많은 관심이 쏠렸다. 취업준비생 김준우 씨(31)는 10장 분량의 지원서와 자기소개서를 들고 스타벅스 면접장에 들어섰다. 그는 “호텔 뷔페에서 두 달간 서빙을 해본 경험이 있는데 음식을 직접 만드는 식음료 계열 직무가 매력적으로 보였다”며 “바리스타로 일해 보고 싶어 오늘 스타벅스 부스에서 면접을 봤는데 합격 연락이 왔으면 좋겠다”고 했다. 이날 스타벅스 부스에서는 16명의 구직자가 최종 면접을 봤다.
전국 각지 풀필먼트센터에서 근무할 인공지능(AI), 로봇, 자동화 등 오토메이션 관련 인재를 뽑는 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 부스에서는 수십 명이 채용을 위한 상담을 진행했다. 박익형 CFS 전무는 “이번 잡페어에서 50명 이상의 AI 자동화 시스템 인력, 물류 로봇 운영 시스템 인력 채용을 기대하고 있다”고 했다.
타다, 서울택시 등도 이날 잡페어 현장에서 채용에 나섰다. 타다 관계자는 “타다를 이용해본 고객들 중에 드라이버로 활동이 가능한지 묻기도 했고, 퇴직한 남편 일자리로 소개할 수 있을지 문의한 경우도 많았다”며 “이력서를 챙겨와서 드라이버로 활동하고 싶다고 하신 분들은 면접을 진행해 채용할 계획”이라고 했다. 삼성생명, 교보생명, 네스프레소코리아 등은 이날 부스 방문자들 가운데 일부를 추려 최종 면접을 진행할 계획이다.
대기업, 금융권, K뷰티, 유통에 이르기까지 다양한 기업들이 모여 있는 ‘리스타트관’에는 각 기업 인사담당자와 상담을 하기 위한 2030세대 청년 구직자들의 발걸음이 끊이지 않았다. 중국 상하이에서 대학을 다니다 군에 입대한 강건 씨(22)는 “언어 특기를 살려 은행 해외 지점에 취업할 수 있는지 상담했다”고 했다.
●취업 넘어 창업·재도전의 장으로
올해 신설된 ‘창업관’에 부스를 마련한 ODM(제조자개발생산) 기업 한국콜마 부스에는 화장품 창업이나 관련 분야 취직을 꿈꾸는 이들이 100명 넘게 찾았다. 신지강 한국콜마 인사담당자는 “해외영업 인재를 찾고 있었는데 중국에서 유학한 구직자가 부스를 방문해 현재 진행 중인 공채 일정을 안내했다”고 말했다.
제대를 3개월 앞둔 박모 씨(20)는 이날 GS25 부스를 방문해 예비 경영주로 등록했다. 그는 “제대 후 취업보다 창업에 더 관심이 있어 휴가 중에 잡페어를 찾았다”고 했다. GS25는 20대 청년을 대상으로 창업 활성화 지원금 300만 원과 본부 보증금 면제 혜택을 제공해 최저 1970만 원으로 점포를 열 수 있도록 지원하고 있다.
이날 개막식에 참석한 주요 인사들은 행사장 곳곳을 돌며 기업의 채용 계획 등을 들었다. 올해 신설된 ‘일자리 안전 특별관’에 마련된 코오롱인더스트리FnC부문의 작업복 브랜드 ‘볼디스트’ 부스를 찾은 김영훈 고용노동부 장관은 작업자의 안전을 돕는 복장을 직접 착용해보기도 했다.
김민석 국무총리는 “올해 13년째인 리스타트 잡페어가 결실을 맺길 바란다”고 했다. 박상혁 더불어민주당 원내소통수석부대표는 “새로운 인생 2막을 준비하는 분들을 위한 도전과 기회의 가능성을 열어주는 장”이라고 했고, 유상범 국민의힘 운영수석부대표는 “국회도 제도적 뒷받침과 입법 지원에 최선을 다하겠다”고 했다. 오세훈 서울시장은 “서울시는 세대별 맞춤형 정책으로 청년, 여성, 중장년의 도전을 함께 응원하겠다”고 했다.
