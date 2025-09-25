[온라인 라운지]고려대 정외과 창과 80주년 기념 국제학술대회 개최

고려대학교(총장 김동원) 정치외교학과는 창립 80주년을 맞아 26일(금)부터 27일(토)까지 안암캠퍼스 상남정경관 천신일홀에서 ‘제1회 국제학술대회: 아시아태평양과 세계의 평화와 민주주의’를 개최한다.
이번 학술대회는 ‘기후위기: 민주주의, 거버넌스, 그리고 글로벌 대응’을 주제로 전 세계에서 제출된 수백 편의 논문 중 최종 선정된 18편이 발표된다. 또한 한국을 비롯해 동아시아, 유럽, 미국 등 다양한 국가의 학자들이 참여해 기후 위기와 민주주의, 거버넌스, 국제 협력에 관한 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다.
개회식에는 김동원 고려대학교 총장이 축사에 이어 이회성 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 전 의장이 기조연설을 맡아 기후위기의 심각성을 일깨우고, 그 해결을 위한 국제 협력의 필요성과 한국의 역할에 대해 조망한다.
이번 학술대회는 총 5개 세션으로 진행된다. 1일차에는 △그린 전환의 정치경제 △국경 간 기후 행동 △환경·에너지에 대한 대중 여론과 엘리트 인식이, 2일차에는 △기업 FDI와 기후책임 △ 지정학과 국제기구가 의제로 다뤄진다.
고려대학교 정치외교학과는 1946년 창과 이래 80년간 한국 정치학·국제학 발전을 선도하며 민주주의 확산과 글로벌 정치 연구에 기여해 왔다. 이번 학술대회는 기후위기와 같은 초국가적 도전과제에 대응할 글로벌 인재를 양성하고, 학문적 통찰을 제공하는 연구·교육 기관으로서의 위상을 강화한다는 의미를 갖는다고 학교 측은 설명했다.
