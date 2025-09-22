대구 이바유치원, 범어초 합창단 소방동요 경연대회 대상·금상

대구소방안전본부는 17, 18일 이틀 동안 경남 마산로봇랜드 컨벤션센터에서 열린 ‘제26회 전국 119소방동요 경연대회’에서 지역 대표로 참가한 이바유치원과 범어초 합창단이 대상과 금상을 각각 수상했다고 22일 밝혔다. 이번 대회는 소방청이 주최하고 한국소방안전원이 주관했으며 전국 19개 시도 소방본부를 대표하는 유치부 19개 팀과 초등부 17개 팀이 참가했다.



이바유치원 합창단은 ‘소방관의 기도’를 맑고 순수한 목소리로 열창해 심사위원들의 높은 평가를 받았다. ‘불도깨비’를 부른 범어초 합창단은 창의적인 안무도 함께 선보이며 관객들의 마음을 사로잡았다. 지도교사 부문에서 이바유치원 장지애 교사가 부총리 겸 교육부장관상을 받았고 범어초 최은선 교사가 소방청장상을 수상하기도 했다. 엄준욱 대구소방안전본부장은 “앞으로도 어린이 눈높이에 맞춘 다양한 안전문화 확산 활동을 통해 ‘어린이가 안전한 대구’ 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.



