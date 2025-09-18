공급대책에도 서울 아파트값 2주연속 상승폭 확대

동아일보

성동 0.41%-마포 0.24% 등 비규제지역이 오름세 주도

서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 시내 아파트 단지 모습. 뉴스1
서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 시내 아파트 단지 모습. 뉴스1


9·7 공급대책이 발표된 이후 2주 연속 서울 아파트 가격 상승폭이 확대됐다. 특히 성동구와 마포구 등 비규제 지역을 중심으로 가격 상승폭이 크게 확대되며 가격 오름세를 주도했다.

18일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 가격이 0.12% 상승했다. 지난주 0.09% 상승한 것과 비교해 상승폭이 커졌다. 이번 통계는 15일 기준으로 조사돼 공급 대책에 대한 시장 반응이 반영된 결과로 해석된다.

성동구(0.27%→0.41%)와 마포구(0.17%→0.28%) 등이 전주 대비 상승률이 2배 가까이 커지며 급등세를 보이고 있다. 6·27 대출 규제 영향이 본격적으로 나타나기 전인 7월 셋째 주 성동구(0.44%)와 마포구(0.24%)와 비슷한 상승률을 보였다. 광진구도 전주(0.2%)보다 0.25% 올라 상승폭을 키웠다.

해당 지역들에서는 거래량도 함께 늘어나는 흐름을 보이고 있어 상승세가 계속 이어질 수 있다는 우려도 나온다. 토지거래허가구역이나 규제지역 지정이 유력하다는 관측이 나오며 관망세이던 매수자들이 본격 매수세로 돌아선 영향으로도 분석된다.

강남권에서는 서초구(0.14%→0.17%)와 송파구(0.14%→0.19%)에서 상승폭이 확대된 반면 강남구(0.15%→0.12%)는 상승폭이 줄어들었다.

윤명진 기자 mjlight@donga.com
