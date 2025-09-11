광주시, AI기업 유치 320개 돌파…광주행 가속도

인공지능(AI) 중심도시 광주가 유치한 AI 관련 기업이 320개사를 돌파해 AI 산업 허브로 도약하고 있다. AI집적단지 2단계 사업의 예비타당성조사(예타) 면제가 확정돼 AI 관련 기업의 광주행에 가속도가 붙을 전망이다.
광주시는 11일 북구 첨단3지구 AI산업융합 집적단지에서 열린 ‘모두의 AI 광주 비전 선포식’에서 AI 및 반도체 분야 기관·기업 21곳과 광주형 AI 비즈니스 업무협약을 체결했다. 이로써 광주의 AI·반도체 분야 협력 기업은 총 320개사로 늘어났다. ‘모두의 AI 광주’ 비전은 누구나 일상에서 AI 기술을 향유하는 도시로 도약하겠다는 의미를 담고 있다.
시는 그동안 AI산업 생태계 조성을 위해 인프라 확충, 전문 인재 양성, 기업 유치에 힘쓰면서 AI, 반도체 분야 기업 299개사와 업무협약을 체결했다. 시와 이날 협약을 맺은 21개 기업 대표는 “AI와 반도체 산업 생태계 조성에 동참하겠다”는 의지를 밝혔다.
이들 기관·기업은 AI 및 반도체 분야의 각자 전문영역을 기반으로 광주에서 기술 실증과 사업화를 추진한다. 또 전문인력 양성과 채용, 산학연 연구 등 다각적으로 협력하며 광주 AI, 반도체 생태계 활성화에 기여할 계획이다.
이번 협약은 반도체업계 핵심 기업과 AI 유망 기업들이 많이 참여하면서 AI와 반도체 산업이 맞물린 융합 생태계가 더 체계적으로 조성되고 지역 산업의 기술혁신과 양질의 일자리 창출을 이끌 것으로 기대된다.
강기정 광주시장은 “21개 협약 기관·기업의 참여와 약속은 광주가 지향하는 ‘모두의 AI’ 비전을 현실로 만들어가는 중요한 첫걸음”이라며 “AI 2단계 사업 예타 면제 확정으로 AI 중심도시로 도약할 수 있는 확실한 발판이 마련된 만큼 기업이 기술개발, 사업화에 전념할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
‘모두의 AI 광주’ 비전 선포식에는 강 시장을 비롯해 광주시의회, 대학 총장, 경제단체 및 기업·유관단체 관계자와 시민 등 500여 명이 참석했다. 선포식은 지난달 22일 예타가 면제된 6000억 원 규모의 AI 2단계 사업을 바탕으로, 시민의 일상과 산업 분야를 포함한 도시 전반이 AI로 어떻게 변화할지 처음으로 공개하는 자리가 됐다.
행사는 △자율주행 드라이빙 시뮬레이터 첫 공개 △광주 AI 성과 및 2단계 비전 발표 △AI 기업 21개사와의 광주 유치 업무협약(MOU) 체결 △국가 AI컴퓨팅센터 광주 유치 시민결의 퍼포먼스 순으로 진행됐다.
‘모두의 AI, 광주’ 비전 발표에서는 AI 2단계 사업이 본격화할 경우 시민들의 삶을 편리하게 할 AI 사례들을 제시했다. 이용 사례는 △AI 공원 놀이터 △AI 교통시스템과 대중교통 최적화 시스템 △AI 청소로봇 △24시간 AI 민원비서 △AI 민주주의 플랫폼 △AI 돌봄 및 주치의 등이다.
선포식에서 과학기술정보통신부가 8일 공모한 총 2조5000억 원 규모의 국가 AI컴퓨팅센터 광주 유치를 위한 시민 결의 퍼포먼스를 통해 유치 의지를 다졌다. 강 시장은 “광주는 2017년부터 AI라는 길을 선택했고 5년 동안 유일하게 국가AI데이터센터, 기업, 인재의 3대 생태계를 동시에 갖춰왔다”며 “선포식을 계기로 시민 모두가 AI 혜택을 체감하는 AI 중심도시로 도약하고, 더 나아가 국가 AI컴퓨팅센터를 유치해 AI의 심장으로 우뚝 서겠다”고 말했다.
