뮌헨서 韓-中-獨 전기차 삼국지…현대차 ‘콘셉트 쓰리’로 보급형 시장 정조준

9일(현지시간)독일 뮌헨 오데온 광장 인근 루드비히 스트라세(Ludwig strasse). 현대차가 IAA 모빌리티서 처음으로 공개하는 아이오닉의 첫 소형 전기차 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리(Concept THREE)’를 기다리는 유튜버 등으로 현장은 북새통을 이뤘다. 오전 9시 드디어 하얀 천이 걷히고 ‘콘셉트 쓰리’가 실물을 드러내자 박수가 터져나왔다. 유럽에 알맞은 소형차인데다 내년 상반기(1~6월)면 양산차 모델이 공개될 예정이라는 점에 현지 취재진들도 관심을 내비쳤다.
세계 최대 모터쇼로 꼽히는 ‘2025 IAA 모빌리티’, 유럽 한복판에서 한국 독일 중국간의 ‘전기차 전쟁’이 펼쳐지고 있다. 포문을 연 것은 BMW였다. 8일 개막을 하루 앞둔 프레스데이 행사에서 올리버 치프세 BMW그룹 회장은 직접 전기차 전용 플랫폼 기반 ‘뉴 iX3’를 세계 최초 공개했다. 폭스바겐그룹도 엔트리급(기본형) 순수 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘ID.크로스 콘셉트’를 선보이며 대중화 전략을 공개했다.
중국 차들도 다양한 기술로 맞섰다. 지난해보다 40%가량 많은 무려 100여 개 중국 전기차 회사가 뮌헨에 총출동한 가운데 비야디(BYD)는 5분 충전으로 400km 이상 주행할 수 있는 충전 기술을 발표했다. 중국 신흥 전기차 브랜드 샤오펑은 이달 뮌헨 연구개발(R&D) 센터 개소 계획을 밝혔다.
● 현대차, 보급형 시장 진출 가속
현대차가 이번 IAA에서 세계 최초 공개한 ‘콘셉트 쓰리(Concept THREE)’는 아이오닉 브랜드의 첫 소형 전기차 콘셉트카다. 아이오닉 전기차 모델을 소형 차급까지 확장하겠다는 현대차의 전략이 담겼다.
콘셉트 쓰리는 현대차의 ‘아트 오브 스틸(Art of Steel)’ 디자인 철학을 바탕으로 강철이 구부러지고 흐르는 방식에서 영감을 받아 조각된 역동적인 표면과 독특한 측면 라인(캐릭터 라인)을 특징으로 한다. ‘BYOL(Bring Your Own Lifestyle) 위젯’ 시스템도 눈에 띈다. 평상시 계기판(대시보드)에 있던 이 위젯이 시동을 켜는 순간 스티어링 휠 쪽으로 부드럽게 이동하며, 운전자가 자신의 라이프스타일에 맞춰 다양한 기능을 자유롭게 설정할 수 있는 맞춤형 인터페이스를 제공한다.
현대차·기아가 올해 7월까지 유럽에서 전년 대비 46% 증가한 10만6000대를 판매한 가운데, 콘셉트 쓰리 기반 양산 차가 새로운 성장 동력이 될 것이란 평가가 나온다. 현대차 관계자는 “현대차의 차세대 전동화 여정을 대표하는 모델”이라고 설명했다.
● 中-獨, 전동화 기술력 대결
현장에는 100여 개의 중국 전기차 브랜드들이 대거 참여해 중국 차의 유럽 공략이 가속화하고 있음을 실감할 수 있었다.
비야디는 이번에 플러그인 하이브리드(PHEV) ‘실(SEAL) 6 DM-i 투어링(TOURING)’도 공개했다. 전기모터 주도로 주행하다 필요시 가솔린 엔진이 배터리를 충전하는 방식을 쓰는데, 복합 주행거리가 최대 1350km에 달하는 것으로 알려진 차량이다. 비야디는 4월 유럽 전기차 등록에서 7231대로 테슬라(7165대)를 처음 제치는 등 상반기(1~6월) 유럽에서 괄목할 만한 성과를 냈다. 샤오펑은 인공지능(AI)을 탑재한 전기 세단 ‘넥스트 P7’ 모델을 공개했고, 광저우자동차그룹(GAC)은 준중형 전기 SUV ‘AION V’ 모델 등을 전시했다.
독일 브랜드들은 고성능 전동화 기술력으로 맞불을 놓았다. BMW는 ‘BMW 뉴 iX3’를 세계 최초로 선보였고, 메르세데스벤츠도 한 번 충전으로 700km 이상 주행 가능한 신형 전기차 GLC를 공개했다.
미국과 달리 유럽 시장은 전기차 캐즘에서 벗어나며 뜨거운 상승세를 보이고 있다. 올해 상반기 유럽 전기차 판매량은 119만3397대로 전년 동기 대비 25% 늘었다. 한 업계 관계자는 “이번 IAA 모빌리티에서 각국의 전기차 기술 경쟁과 소프트웨어 혁신 기술 실용화가 동시에 진행되는 것을 목격했다”고 평가했다.