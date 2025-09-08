독일서 벌어진 ‘모빌리티 기술 전쟁’… 뮌헨 모터쇼서 독일-중국 기술력 격돌

BMW 뉴 iX3·폭스바겐 ID.크로스 콘셉트 등
독일 브랜드들 차세대 모델 잇따라 공개
중국 업체 참가 전년 대비 40% 급증
비야디·샤오펑 등 유럽 시장 공략 가속화
뮌헨 도심 전체가 전시장
세계 최대 모빌리티 전시회로 꼽히는 ‘IAA 모빌리티 2025’가 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 개막한다. 1897년 시작해 128년 역사를 자랑하는 이번 전시회는 단순한 자동차 쇼를 넘어 미래 모빌리티의 방향을 제시하는 글로벌 기술 플랫폼으로 진화했다.
올해 화두는 전기차 전환과 소프트웨어 중심 차량(SDV)이다. 특히 중국 브랜드들이 대거 참가하면서 유럽 전통 브랜드들과 치열한 경쟁 구도를 형성했다.
● 독일 자동차 업계, 차세대 전기차 비전 총출동
개막 하루 전인 8일(현지시간) 독일 뮌헨 메쎄에서 열린 프레스데이에서 독일 브랜드들은 차세대 전기차 모델을 잇달아 공개하며 기술력을 과시했다.
BMW는 차세대 모빌리티 비전을 담은 ‘노이어 클라세(Neue Klasse)’의 첫 양산 모델인 ‘BMW 뉴 iX3’를 세계 최초로 선보였다. 최신 전기 구동 시스템인 6세대 BMW eDrive 기술을 탑재한 이 모델은 합산 최고 출력 469마력을 발휘하며, 유럽 국제표준시험방식(WLTP) 기준 최대 805km 주행이 가능하다. 800V 기술 적용으로 10분 충전만으로 372km 주행거리를 확보할 수 있는 점도 눈길을 끈다.
여기에 계기판과 인포테인먼트(인포메이션+엔터테인먼트) 정보를 전면 유리 아랫부분에 넓게 표시하는 ‘파노라믹 비전’ 기술도 현장에서 화제였다. 올리버 집세 BMW 그룹 회장은 “iX3는 단순히 가장 성공적인 BMW 브랜드 순수 전기차의 차세대 모델이 아니라, BMW가 열어 갈 새로운 시대를 상징한다”고 강조했다.
폭스바겐그룹도 맞불을 놓았다. 엔트리급(기본형) 순수전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘ID.크로스 콘셉트’를 세계 최초 공개하며 대중화 전략을 드러냈다. 2026년 출시 예정인 이 모델은 유럽 국제표준시험방식(WLTP) 기준 420km 주행이 가능하며, 폭스바겐의 새로운 ‘MEB+’ 플랫폼을 기반으로 개발됐다. 메르세데스-벤츠는 ‘AMG GT XX’ 콘셉트카와 함께 순수 전기 SUV ‘더 올-뉴 GLC’를 공개해 라인업을 강화했다.
● 중국 브랜드 물결, 유럽 시장 공략 가속화
세계 전기차 시장이 올해 전환점을 맞으면서 중국 브랜드들의 유럽 진출이 더욱 거세지고 있다. 에너지 시장조사업체 블룸버그NEF에 따르면 올해 전 세계적으로 약 2200만 대의 순수전기차와 플러그인 하이브리드가 판매될 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 25% 증가한 수치로 이중 중국이 전체 판매의 3분의 2를 차지할 것으로 전망되고 있다.
이런 흐름을 반영하듯 올해 중국 브랜드들이 대거 참가했다. 비야디(BYD)를 비롯해 창안(Changan), GAC, FAW의 홍치(Hongqi) 브랜드 등이 뮌헨에 집결했다. 특히 샤오펑(XPENG) 부스 발표 현장에는 수많은 관람객이 몰리며 중국 브랜드에 관한 관심이 높았음을 보여줬다. 독일 자동차 협회(VDA)는 올해 IAA에 2023년 대비 40% 더 많은 중국 전시업체가 참가한다고 발표했다.
중국의 유럽 시장 공략에 맞서 한국 브랜드들도 대응에 나섰다. 현대차는 아이오닉 브랜드의 첫 소형 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’를 공개하며 유럽 전기차 시장 공략 의지를 드러냈고, 기아는 4년 만에 IAA에 복귀해 EV3, EV4, EV5 등 7개 차종을 전시했다.
● 도심 전체가 미래 모빌리티 각축장으로
이번 IAA에서는 고전압 배터리에 기반한 소프트웨어 중심 차량(SDV) 기술도 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
BMW는 ‘슈퍼브레인’으로 불리는 4개의 고성능 컴퓨터로 구성된 새로운 전자 아키텍처를 선보였다. 이 중 구동계 및 주행 역학 관리를 담당하는 ‘하트 오브 조이(Heart of Joy)’는 기존 제어 장치보다 최대 10배 빠른 정보 처리 능력을 갖췄다.
구글도 ‘구글 AI와 함께 만들어가는(Shaping with Google AI)’이라는 슬로건 아래 자동차 산업에서의 인공지능(AI) 기술 활용 방안을 제시했다. 원형 구조의 전시 공간에서 방문객들이 구글의 차세대 AI 솔루션을 직접 체험할 수 있도록 했다.
이번 IAA 모빌리티의 가장 특별한 점은 전시 무대를 야외로 확장했다는 것이다. 모빌리티쇼 활성화를 위해 2021년부터 ‘도심 오픈스페이스’를 도입했다. 이에 따라 기존 메쎄 뮌헨 전시장의 IAA 서밋(전문 관람객용·유료)과 별도로, 뮌헨 도심의 마리엔플라츠·오데온스플라츠·쾨니히스플라츠 일대를 무료 오픈스페이스로 운영한다.
현장에서 만난 한 수입차 브랜드 관계자는 “IAA 모빌리티 2025는 전통 자동차 강국인 독일과 중국의 전기차 기술 경쟁, SDV 혁신 기술의 실용화, 그리고 도시 전체를 아우르는 새로운 전시 형태까지 총망라하고 있다”며 “뮌헨에서 펼쳐지는 이번 행사는 글로벌 모빌리티 산업의 새로운 판도를 예고하고 있다”고 평가했다.