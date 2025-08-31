빨래 삶을 때 락스 넣는다고요? “큰일 나요”

[이광렬의 화학 생활] 락스 가열 때 나오는 염소 기체가 사람 호흡기 공격

가열 및 산성 물질 첨가로 락스 속 차아염소산나트륨이 염소 기체로 바뀌면 위험할 수 있다. GETTYIMAGES

먼저 락스가 어떻게 만들어지는지부터 살펴보자. 락스는 염화나트륨, 즉 소금이 많이 녹아 있는 물을 전기분해해 만든다. 소금물을 전기분해하면 염소 기체와 수산화나트륨이 발생하는데, 다시 둘의 화학 반응으로 ‘차아염소산나트륨(NaOCl)’과 소금이 생긴다(인포그래픽 참조). 이 차아염소산나트륨이 바로 락스의 주성분이다.주의해야 할 점은 락스 속 차아염소산나트륨이 특정 조건에서 염소 기체와 수산화나트륨으로 되돌아간다는 점이다. 화학 분야에는 ‘화학 평형’이라는 개념이 있다. 아무런 화학 작용이 일어나지 않는 것 같은 때도 앞으로 가는 반응(정반응)과 뒤로 가는 반응(역반응)이 서로 팽팽히 맞서고 있다는 개념이다. 이에 따르면 어떤 물질들이 만나 새로운 물질을 만들어내기도 하지만, 만들어진 물질이 거꾸로 반응해 되돌아갈 수도 있다. 락스에 대입하면 차아염소산나트륨이 들어 있는 소금물, 즉 락스는 다시 염소 기체와 수산화나트륨으로 변할 수 있는 것이다.둘째는 락스에 산성 물질을 첨가할 때다. 락스에 식초나 구연산 같은 산성 물질을 넣으면 수산화나트륨이 제거되면서 염소 기체가 더 많이 생성된다. 청소할 때 락스에 식초를 섞는 사람이 종종 있다. 아마 보글보글한 염소 기체가 올라오는 것을 봤을 텐데, 그것을 보고도 지금까지 기관지나 폐에 문제가 없다면 큰 행운으로 생각해야 한다. 잘못하면 건강상 큰 문제를 초래할 뻔했기 때문이다.그렇다면 락스를 사용할 때 염소 기체가 만들어지지 않도록 조심하기만 하면 될까. 락스와 반응하는 또 다른 물질로 암모니아가 있다. 락스는 암모니아와 만나 역한 냄새를 풍기는 클로라민이라는 독성 물질을 생성한다. 암모니아는 화장실 변기에 특히 많다. 따라서 더러워진 변기를 청소할 때 이 독성 물질이 많이 생길 수 있고 이를 흡입하지 않도록 유의해야 한다.

마스크를 끼면 별 문제가 없을 것이라고 생각하는 사람이 많지만 그런 생각도 바꿔야 한다. 방독면을 쓰고 청소하는 것이 아닌 이상 염소 기체와 클로라민 모두 마스크를 뚫고 호흡기로 들어올 수 있다. 즉 락스를 사용해 청소할 경우 마스크를 쓰건 안 쓰건 반드시 창문을 활짝 열고 적절히 환기해야 한다.그 밖에 락스를 과산화수소와 섞어 사용하거나 무쇠·스테인리스 조리기구에 닿게 하는 것도 좋지 않다. 염소계 표백제인 락스와 산소계 표백제인 과산화수소가 만나면 아주 격렬하게 반응하면서 산소 기체를 만들어낸다. 산소는 건강에는 아무런 문제가 없지만, 이 반응이 워낙 격렬해서 눈에 튀는 사고가 날 수 있다. 가루 형태의 산소계 표백제인 과탄산소다도 마찬가지다. 무쇠나 스테인리스 재질의 조리기구에 염기성 물질이자 강력한 산화제인 락스가 묻으면 녹이 생겨버린다. 싱크대 배수구에 락스를 콸콸 부어서 버리면 스테인리스로 된 배수구 덮개 등에도 모두 녹이 슬게 된다.락스는 찬물에 희석해 잘만 사용하면 욕실 청소, 부엌 용품 살균 소독, 심지어 과일·채소 세척까지 손쉽게 할 수 있는 유용한 물질이다. 흰옷·수건 표백도 손쉽게 할 수 있다. 그러나 잘못 사용할 경우 건강을 해치는 독을 만들어낼 수 있다는 점을 반드시 기억해야 한다. 몸에 해로운, 독이 되는 음식을 피하는 게 건강을 지키는 가장 효과적인 방법인 것처럼 말이다.

이광렬 교수는…



KAIST 화학과 학사, 일리노이 주립대 화학과 박사학위를 취득하고 2003년부터 고려대 화학과 교수로 재직 중이다. 대표 저서로 ‘게으른 자를 위한 아찔한 화학책’ ‘게으른 자를 위한 수상한 화학책’ ‘초등일타과학’ 등이 있다.