“이종호, 김건희에 말해 집유 받게 해주겠다며 재판 로비”

‘金 계좌관리인’ 특검 공소장에 적시
주가조작 주포에 ‘로비 대가 금품’ 요구
李측 “김건희 친분 강조, 단순 허세였다”
도이치모터스 주가조작 사건 당시 김건희 여사의 계좌를 관리했던 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 1차 주가조작 ‘주포’(주가조작을 지휘하는 사람)인 이정필 씨에게 ‘재판 로비’를 시도한 구체적인 정황이 드러났다.
29일 법조계에 따르면 김건희 특검(특별검사 민중기)은 이 전 대표를 변호사법 위반 혐의로 구속 기소하면서, 그가 이 씨에게 “김건희나 VIP(윤석열 전 대통령)에게 이야기하여 집행유예가 나오도록 해주겠다”, “김건희가 계속 사건을 챙겨보고 있다” 등의 발언을 했다고 공소장에 적시한 것으로 확인됐다. 이 전 대표는 2022년 6월부터 2023년 2월까지 25차례에 걸쳐 총 8390만 원을 받고 집행유예 청탁을 해주겠다고 한 혐의(변호사법 위반)를 받고 있다.
특검은 공소장에서, 이 전 대표가 도이치모터스와 아리온테크놀로지 주가조작 사건으로 동시에 재판을 받던 이 씨의 불안을 이용해 김 여사와의 친분을 내세우며 돈을 요구했다고 밝혔다. 또 이 전 대표가 이 씨에게 국회의원, 고위공직자범죄수사처 처장 등과 찍은 사진을 보여주며 김 여사를 비롯해 정치권, 법조계 인맥을 통해 재판에 영향을 미칠 수 있다고 주장했다고 적시했다.
특검은 2022년 5월 경기 성남의 한 음식점에서 이 전 대표가 이 씨에게 “걱정하지 마라. 김건희나 VIP(윤석열 대통령)에게 이야기하여 집행유예가 나오도록 해주겠다”, “재판부와 이야기를 다 해놓았다”고 발언했다며 구체적인 시기와 장소까지 특정했다. 이후에도 “김건희가 알아서 잘할 거니까 신경 안 써도 된다”, “내가 김건희와 직접 소통이 되고, VIP나 행정관들이랑도 연계가 돼 있다” 등의 발언을 지속적으로 했다고 공소장에 적시했다. 이 전 대표가 같은 달 이 씨에게 “우리 재판에 도움이 되는 사람들로부터 그림을 사줘야 하는데, 2000만 원짜리 정도는 사야 하지 않겠냐”며 금품을 요구한 내용도 공소장에 포함됐다.
다만 이 전 대표 측은 “김 여사와의 친분을 강조한 건 단순한 허세였다”는 입장이다. 실제로 이 씨는 올해 4월 대법원에서 징역 2년의 실형이 확정됐다. 이 전 대표 측은 “특검이 이 씨의 진술 외에 구체적인 증거를 제시하지 못하고 있다”며 금품 수수 혐의도 부인했다. 앞서 특검은 5일 이 전 대표의 신병을 확보한 뒤 세 차례에 걸쳐 조사했고, 22일 구속 상태로 재판에 넘겼다. 이 전 대표의 첫 공판기일은 9월 23일 오전 11시 서울중앙지법 형사합의23부(오세용 부장판사)에서 열린다.
특검은 29일 김 여사를 구속 기소하면서, 김 여사가 도이치모터스 주가조작 사건에서 단순 전주(錢主)가 아니라 이 전 대표와 공범 관계라고 규정했다. 이 전 대표는 이밖에도 임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹 등에 연루돼 김 여사 관련 의혹의 ‘키맨(key man·핵심 인사)’으로 분류된다. 특검은 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의 외 다른 의혹들에 대한 수사도 이어갈 방침이다.
