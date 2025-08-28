본문으로 바로가기
차의과학대 14대 총장에 서영거 교수
동아일보
입력
2025-08-28 20:54
2025년 8월 28일 20시 54분
박성민 기자
차의과학대는 14대 총장에 서영거 교학부총장(사진·73)을 선임했다고 밝혔다. 서 총장은 서울대 약대를 졸업하고 미 피츠버그대에서 박사학위를 받은 뒤 서울대 약대 학장, 대한약학회장 등을 역임했다.
박성민 기자 min@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
