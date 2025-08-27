EU, 장어를 ‘멸종 위기종’ 분류…日내부 “너무 먹어치웠다”

유럽연합(EU)이 장어를 ‘멸종 위기종’으로 분류하며 국제 거래 규제에 나서자, 일본인들 사이에서 우려가 나오고 있다. 전 세계에서 장어를 가장 많이 먹는 국가가 바로 일본이기 때문이다. 장어는 일본말로 ‘우나기’라고 불리는데 장어덮밥 등이 대표 메뉴로 꼽힌다.
27일 일본 요미우리 등에 따르면 야생 동식물 국제 거래를 규제하는 워싱턴 조약(CITES) 사무국은 전날 일본 식용 뱀장어를 포함한 모든 종류의 식용 장어를 국제 거래 규제 대상으로 분류하는 잠정 평가를 공표했다. EU는 환경 및 자원 보호를 위해 동식물 규제를 제안해 왔다. 올해 11월 말부터 우즈베키스탄에서 규제 관련 회의를 열고 최종 평가를 발표한다.
26일 발표된 평가에는 일본 뱀장어를 포함한 모든 장어가 ‘부속서 2’에 해당하는 기준을 충족한다는 내용이 담겼다. 여기에 게재되면 해당 동식물을 수출하는 국가는 과학적인 근거에 따른 허가서를 의무적으로 발행해야 한다. 앞서 EU는 장어를 부속서 2에 넣어야 한다고 주장해 왔고 2027년 6월부터 규제할 것을 요구해 왔다.
11월 열리는 워싱턴 조약 회의에서는 회원국 3분의 2 이상의 찬성으로 안건이 의결된다. 일본은 현재 “장어의 경우 국제 거래로 인한 멸종 우려는 없다”고 주장하고 있지만, 회의에서 규제 대상으로 확정될 경우 일본이 장어를 수입하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
일본은 전 세계에서 장어를 가장 많이 소비하는 나라로 대부분 중국 등에서 수입한다. 이번 회의를 통해 장어 수출이 허가제로 전환될 경우 일본이 장어 공급에 문제를 빚어 일본 내에서 장어 가격이 오를 수 있다.
상황이 이러자 일본 내에서도 그간 장어를 무분별하게 소비했다는 자성의 목소리가 나왔다. 엑스 등 소셜네트워크서비스(SNS)에서 일본 누리꾼들은 “이것은 당연한 결과”, “일본은 일본 국내 장어를 다 먹은 뒤 중국과 함께 유럽 장어가 멸종할 때까지 또 먹었다. 그리곤 이번엔 미국 장어도 다 먹었다. 일본은 장어를 먹어 치우기만 하기 때문에 이번 규제에 화가 나 있다” 등의 글이 올라왔다. 그 외에도 “일본이 장어 소비를 줄이면 전 세계의 남획이 줄어들 것”, “참치, 장어, 문어, 고등어 등 일본은 역사적으로 수산 자원 보호에 대한 의식이 전혀 없다” 등의 댓글을 단 일본인들도 있었다.
댓글 0