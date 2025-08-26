트럼프 옆 낯익은 그녀는? 한국어 통역 ‘닥터 리’ 눈길

25일(현지 시간) 미국 백악관 집무실인 ‘오벌 오피스’에서 진행된 한미 정상회담은 양국 취재진이 지켜보는 가운데 공개 회담 형식으로 진행됐다. 1시간 가량 이어진 회담은 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언이 각각 영어와 한국어로 순차 통역됐는데, 미국 측 통역을 맡은 이연향 미 국무부 통역국장이 양국 정상 못지 않은 주목을 받았다.
이 국장이 트럼프 대통령이 다른 정상들과 달리 꽤 길게 말했는데도 능숙한 솜씨로 명쾌하게 한국어로 전달해서다. 아이보리색 재킷을 입고 무테 안경을 쓴 이 국장은 트럼프 대통령의 바로 뒤편에 자리해 노트 패드에 트럼프의 발언을 적어가며 통역을 했다.
국무부에서 ‘닥터 리(Dr. Lee)’로 불리는 이 국장은 2000년대 초반부터 국무부 한국어 담당 통역관으로 활동해왔다. 한미 정상회담은 물론 2018년 6월 싱가포르에서 열린 북미 정상회담 등 굵직한 외교 행사 때마다 등장해 익숙한 얼굴이다. 다음 해 2월 하노이 2차 북미 정상회담과 2019년 6월 판문점에서 열린 세 번째 정상회담까지 모두 통역을 맡는 등 트럼프의 입과 귀 역할을 했다.
이 국장은 지난해 한미경제연구소(KEI) 초청 대담에서 당시 경험을 “놀랍고 흥분되는 일이자 비현실적”이라고 전했다. 그는 “한국에서 자라 북한말을 들은 적이 전혀 없었다. 처음 뉴욕에서 북한과 마주했을 때 북한말을 100% 알아들을 수 없어서 놀랐다”고도 했다.
이 국장은 보수·진보 정권을 가리지 않고 두루 쓰임을 받았다. 2014년 버락 오바마 대통령 방한과 2022년 조 바이든 대통령과 윤석열 대통령의 정상회담 등에도 등장했다. 60여 명의 상근직, 1000명의 통·번역가를 계약직으로 고용하는 통역국 책임자를 지냈다.
토니 블링컨 전 국무장관은 그에 대해 “외교통역팀 필수 멤버”라며 “단순히 단어의 의미뿐 아니라 어감과 강조점까지 전달할 수 있다는 게 놀랍다”고 평했다. 시사주간지 타임은 이 국장을 ‘알려지지 않은 영웅(unsung hero)’이라고 칭하기도 했다.
전업주부에서 세계 최고 지도자인 미국 대통령의 통역 담당이 된 이 국장의 인생 스토리도 유명하다. 이 국장은 부친을 따라 이란에서 국제중학교를 다녔고, 연세대에서 성악을 전공했다. 아이 둘을 키우다 33세에 한국외국어대 통번역대학원에 입학해 전문 통역사로 변신했다.
