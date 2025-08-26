[온라인라운지] 사실모, 금천구서 사전연명의료의향서 상담사 교육

사단법인 ‘사전의료의향서실천모임(사실모)’은 서울 금천구의 의뢰를 받아 오는 9월 22일부터 26일까지 5일간 금천청년꿈터에서 ‘사전연명의료의향서 전문상담사 양성과정’을 운영한다.
이번 교육은 총 20명을 대상으로 10강 과정으로 진행되며, 호스피스·완화의료 전문가인 박상철 전남대 석좌교수와 정현채 서울대 의대 명예교수, 조정숙 국립연명의료관리기관 본부장, 상담 전문가 윤서희 씨 등 다양한 분야 강사진이 참여한다.
강의 주제는 △노년의 존엄과 독립 △웰다잉 이해와 실천 △사전연명의료의향서 상담 기법 △등록 절차 및 상담 시연 등이다. 사실모는 매년 전문 상담사 양성교육을 통해 임종 자기결정권 보장과 존엄한 죽음 문화 확산에 힘쓰고 있다. 이번 강의는 금천구와 직업훈련 전문기업 맥시머스, 사실모가 협력해 만들었다.
금천구 관계자는 “이번 교육을 통해 지역 내 전문 상담사를 확보해 시민들이 보다 체계적인 상담 지원을 받을 수 있을 것”이라고 말했다.
조건희 기자 becom@donga.com
