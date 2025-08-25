‘운명의 담판’ 앞두고 워싱턴 도착한 李대통령[청계천 옆 사진관]

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담을 위해 24일 오후(현지시간) 미국 워싱턴DC에 도착했다.
전날 방일 일정을 마친 뒤 도쿄 하네다 공항을 통해 출국한 이 대통령은 이날 오후 앤드루스 공군기지를 통해 입국했다. 공항에는 우리 측 조현 외교부 장관이, 미국 측에서는 애비 존스 부의전장과 조슈아 킴 대령이 영접에 나섰다. 조슈아 킴 대령은 이 대통령에게 부대방문기념 코인을 선물하기도 했다.
이 대통령은 2박 3일간의 방미 일정에 돌입했다. 첫 일정으로 재미동포 만찬 간담회에 참석하며 현지 교민들과의 소통에 나선다.
25일 오전(현지시간) 백악관에서는 트럼프 대통령과의 ‘운명의 정상회담’이 열린다. 이번 회담은 이 대통령 취임 82일 만에 성사된 한미 정상 간 첫 대면이다. 회담 전후로 양국 정상은 언론과 질의응답 시간을 가질 것으로 알려졌다.
정상회담 직후에는 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석해 양국 경제협력 강화를 당부하고, 이어 미국 싱크탱크인 국제전략문제연구소(CSIS)에서 특강을 진행한다.
방미 마지막 날인 26일 오전에는 알링턴 국립묘지를 찾아 헌화하고, 이어 펜실베이니아주로 이동해 서재필 기념관과 한미 조선업 협력의 상징인 한화 필리조선소를 방문한다.
이번 한미 정상회담은 한일 정상회담에 이어 동북아 및 한미 동맹 구도의 새로운 전환점을 마련할 중요한 계기가 될 것으로 전망된다.
