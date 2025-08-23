北 “한국, 공사중인 우리軍에 경고사격…의도적 도발 멈추라”

북한은 휴전선 부근에서 공사 중이던 북한군을 향해 한국이 먼저 경고사격을 했다며 의도적인 도발 행위를 중단하라고 요구했다.
23일 북한군 총참모부 고정철 육군 중장은 조선중앙통신을 통해 ‘국경 일대에서 군사적 충돌을 야기시키는 위험한 도발 행위를 당장 중지해야 한다’는 제목의 담화문을 발표하고 이같이 말했다.
고 중장은 “19일 한국군이 국경선 부근에서 차단물 영구화 공사를 진행하고 있는 우리 군인들에게 12.7㎜ 대구경 기관총으로 10여 발의 경고사격을 가하는 엄중한 도발행위를 감행했다”고 주장했다.
이어 “이것은 방대한 무력이 대치돼 있는 국경 일대의 정세를 통제불능으로 몰아갈 심히 우려스러운 전조”라며 “우리 군대는 현 상황에 특별히 주목하고 있다”고 말했다.
고 중장은 북한군이 국경강화사업의 일환으로 남부 국경을 영구 봉쇄하기 위한 차단물 공사를 진행하고 있다면서 이는 “군사적으로 예민한 남부 국경 일대의 긴장 격화 요인을 제거하고 안정적 환경을 담보하기 위한 것으로서 누구에게도 위협이 되지 않는다”고 말했다.
아울러 해당 공사 관련 “오해와 우발적 충돌을 방지하기 위한 의도로부터 이미 6월 25일과 7월 18일 두 차례에 걸쳐 한국군에 대한 통제권을 행사하고 있는 미군 측에 공사 내용을 통지했다”며 “미군 측도 긴장 완화를 위한 성의 있는 조치로 접수했으며, 우리 인원들의 공사활동이 철저히 우리 주권영역 내에서 진행되고 있음을 확인한 바 있다”고 했다.
고 중장은 “그럼에도 불구하고 공사 인원들을 자극하는 도발행위들은 여전히 지속되고 있을 뿐 아니라 더욱 악의적으로 변이돼 폭발적으로 급증하고 있다”며 “지난 시기 한두 개의 감시초소에 국한돼 벌어지던 확성기 도발 방송이 점차 여러 부대들로 확대되고 있으며, 이제는 ‘사격하겠다’는 위협적 망발이 일상화되고 있는 정도”라고 주장했다.
그는 또 한미연합 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습이 진행되는 와중에 한국이 경고사격을 했다며 “군사적 충돌을 노린 계획적이고 의도적인 도발행위”라고 했다. 그러면서 “위험천만한 도발행위를 즉시 중지할 것을 강력히 요구한다”고 말했다.
고 중장은 “만일 군사적 성격과 무관한 공사를 구속하거나 방해하는 행위가 지속되는 경우 우리 군대는 이를 의도적인 군사적 도발로 간주하고 상응한 대응조치를 취하게 될 것”이라고 경고했다.
북한은 지난해 4월부터 군사분계선(MDL) 인근과 비무장지대(DMZ) 북측 지역에 다수의 병력을 투입해 삼중 철책을 설치하고 대전차 방벽을 세우는 작업 등을 진행 중이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
