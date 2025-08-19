동아일보

또 방에서 배터리 충전중 폭발…동두천 아파트 화재로 6명 부상

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 19일 19시 17분

경기도소방재난본부는 19일 경기 동두천시 송내동 아파트 1층 세대에서 화재가 발생했으며, 충전 중이던 캠핑용 리튬이온 배터리에서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다고 밝혔다. 사진은 화재 현장 모습. 경기도소방재난본부 제공
경기 동두천시 아파트에서 배터리 폭발이 원인으로 추정되는 화재가 19일 발생해 6명의 부상자가 발생했다. 앞서 서울 마포구 아파트에서 전동스쿠터 배터리가 폭발한 지 이틀 만에 또다시 배터리 폭발 사고가 발생하며 철저한 배터리 안전수칙 준수가 필요하단 지적이 나온다.

소방당국에 따르면 화재는 이날 오전 5시 15분경 동두천시 송내동의 한 아파트 1층에서 발생했다. 소방은 인력 94명을 투입해 화재 발생 25분 만에 불길을 잡았다. 그 과정에서 6명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고, 수십 명이 대피했다.

경기도소방재난본부는 19일 경기 동두천시 송내동 아파트 1층 세대에서 화재가 발생했으며, 충전 중이던 캠핑용 리튬이온 배터리에서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다고 밝혔다. 사진은 발화 추정 배터리 모습. 2025.8.19/경기도소방재난본부 제공
경찰에 따르면 당시 불이 난 집에선 가로 15cm, 세로 50cm 크기의 캠핑용 배터리가 발견됐다. 경찰은 배터리를 충전하던 중 배터리가 폭발해 화재로 번진 것으로 추정한다. 소방당국은 당시 상황을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다. 17일에는 서울 마포구 창전동의 한 아파트에서 가정 내 충전 중이던 전동스쿠터 배터리가 폭발하며 불이 나 2명이 사망한 바 있다. 소방 관계자는 “잠을 자거나 외출할 땐 충전을 하지 말고, 충전 완료 후에는 즉시 전원을 분리하는 등 가정 내 충전 안전수칙을 준수해야 한다”고 말했다.

#배터리 폭발#동두천시 아파트#화재
정서영 기자 cero@donga.com
