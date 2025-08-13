동아일보

전광훈 “용산 비서관 여러번 왔었다”…체포저지 요청설엔 침묵

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 13일 19시 28분

코멘트

글자크기 설정

전광훈 목사가 13일 서울 성북구 사랑제일교회에서 8.15·8.16 집회 관련 긴급기자회견을 하고 있다. 2025.08.13. 뉴시스
크게보기
전광훈 목사가 13일 서울 성북구 사랑제일교회에서 8.15·8.16 집회 관련 긴급기자회견을 하고 있다. 2025.08.13. 뉴시스
올 1월 서울서부지법 난입 사태의 배후라는 의혹으로 경찰 수사를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 “윤석열 정부 시절 대통령실 비서관을 여러 차례 만났다”고 밝혔다. 다만 서부지법 사태는 본인과 관계가 없다고 주장했다. 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 방해 등을 위해 대통령실로부터 지원 요청을 받았다는 ‘대통령실 개입설’에 대해선 답하지 않았다.

13일 오전 전 목사는 서울 성북구 사랑제일교회에서 기자회견을 열고 “(윤석열 정부 당시) 대통령실 사회수석실 비서관이 우리 교회에 여러 번 왔다”며 “비서관에게 ‘대통령이 왜 이렇게 정치하느냐. 이렇게 하면 반드시 탄핵된다’고 말했다”고 주장했다. 이어 “(그러나 해당 내용이) 대통령에게 전달되지 않은 것 같다”고 덧붙였다.

다만 전 목사는 윤 전 대통령과의 관계에 대해서는 “우파 대통령들은 광화문(집회)에서 도와줘서 당선돼도 전화 한 통 하지 않는다”며 “(윤 전 대통령이) 전화를 해야 (내가) 받든지 말든지 하지”라고 주장했다. 그는 ‘탄핵 국면에서 대통령실로부터 지원 요청을 받은 적 있느냐’는 취재진 질문에는 “똑같은 질문을 또 왜 하느냐”며 답하지 않았다.

앞서 성삼영 전 대통령시민사회수석실 행정관은 올 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행 시도 당시 이를 저지하기 위해 탄핵 반대 시위대를 동원하려 한 정황이 공개돼 논란이 됐다.

이날 전 목사는 서부지법 사태와 헌금 횡령 의혹 등에 대해 전면 부인했다. 전 목사는 “난 서부사태와 전혀 관계가 없는 사람”이라며 “은퇴한 목사여서 재정 운영에도 관여하지 못한다”고 말했다. 그러면서 “주일 설교 대가로 받는 월 2000만 원가량의 돈은 시민단체와 유튜브 지원 등에 사용하고 있다”고 했다.

이수연 기자 lotus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0