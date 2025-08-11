광복 80주년 맞아 청주서 의암 손병희 선생 기념 행사 개최

광복 80주년을 맞아 충북 청주 출신으로 3·1운동을 주도한 의암 손병희 선생(1861~1922·사진)의 사상과 업적을 기리는 행사가 펼쳐진다.
11일 사단법인 의암 손병희 선생 계승 사업회(이사장 오택균) 등에 따르면 15, 16일 이틀간 청주문화제조창 일원에서 ‘광복 80주년 기념 의암 손병희 생명공감 한마당’과 ‘한울사람 손병희’ 음악극이 진행된다. 손 선생을 통해 광복 80주년을 기록하고 기억하기 위해 마련된 이번 행사는 손병희계승사업회외 청주시, 청주시문화산업진흥재단, 광복회 충북지부, 충북민예총 청주지부 등이 함께 한다.
먼저 ‘손병희 알아보기’를 주제로 강연프로그램 ‘의암 손병희 인문특강-왜 한울사람 손병희인가’가 열린다. 15일 오후 2시에는 김양식 전 청주대 교수(동학농민혁명기념재단 연구소장)가, 16일 오후 2시에는 이재희 충북지속가능발전협의회 공동회장(중국정경문화연구원장)이 각각 강연자로 나선다. 이들은 국가와 민족이 어려운 시기 통합적 리더십을 발휘해 민족의 역량을 하나로 결집한 손 선생의 정신과 업적을 소개할 예정이다.
또 손 선생을 소개한 주요 책 명문장 낭독 프로그램인 ‘손병희 낭독하기’가 오후 2시 반에 열린다. 추첨을 통해 문화상품권과 의암 손병희 평전 등의 경품을 준다. 오후 3시에는 청주KBS어린이합창단과 함께하는 노래 한바퀴 ‘손병희 노래하기’에서는 독립운동과 동학노래, 방정환의 어린이 노래 등이 공연된다. 오후 4시에는 손 선생의 삶과 정신을 기반으로 한 음악극 ‘한울사람 손병희’(연출 한명일)가 문화제조창 본관 5층 공연장에서 열린다. 이 음악극은 지난해 청주문화도시조성사업인 ‘메이드인 청주:집중육성’ 지원사업에 선정돼 인기를 얻었다.
이번 행사를 주관하는 손병희선생계승사업회는 충북도내 각계 인사들이 뜻을 모아 지난해 5월 11일 창립했다. 계승사업회에는 유성종 전 충북교육감, 나기정 전 청주시장, 손광섭 밀양손씨중앙종친회 고문, 손춘택 의암 선생 5대손, 김양식 전 청주대 교수, 이두영 충북경제사회연구원장 등이 참여하고 있다.
손병희선생계승사업회 관계자는 “이번 행사를 통해 손 선생의 훌륭한 정신과 업적을 오늘날에 맞게 계승·발전시켜 청주의 정체성을 확립하고 청소년과 시민들이 높은 긍지와 자부심을 갖는 계기가 될 것으로 기대한다”라며 “이번을 시작으로 선생을 기념하고 계승하는 사업을 본격화하고 지역의 대표 행사로 만들 계획”이라고 밝혔다.
천도교 3대 교조(敎祖)이자 민족대표 33인 중 1명인 손 선생은 3·1운동을 주도했고 일제강점기 교육과 문화사업에 기여했다. 독립선언서를 서울 태화관(泰和館)에서 낭독하고, 일경에 체포돼 1920년 징역 3년을 선고받았다. 서대문형무소에서 옥고를 치르다 이듬해 병보석으로 석방된 뒤 상춘원(常春園)에서 요양하다 1922년 5월 19일 서거했다. 정부는 1962년 건국훈장 대한민국장을 추서했다.