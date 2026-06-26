남아공전 졸전에 홍명보 “당황스럽고 설명 힘든 경기…팀 불화는 없다”

[월드컵] 남아공과 조 최종전 0-1 참패…3위 추락
“모든 책임은 감독…어떻게든 다시 팀 만들 것”
임성일 스포츠전문기자 = ‘몬테레이 참사’로 기록될 남아프리카공화국전 패배(0-1) 다음날 국내 취재진과 기자회견을 가진 홍명보 감독이 “되돌아봐도 잘 이해가 되지 않는 경기”라고 답답함을 표했다. 홍 감독은 “축구가 마음 먹은 대로 되진 않는데, 그런 것까지도 컨트롤 해야하는 것이 감독”이라면서 책임은 자신에게 있다고 밝혔다.
한국 축구대표팀이 25일 오후(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데에서 회복 훈련을 실시했다.
대표팀은 전날 몬테레이에서 열린 남아공과의 ‘2026 북중미 월드컵’ A조 조별리그 최종 3차전에서 0-1로 졌다.
체코와의 1차전에서 승리(2-1)한 뒤 멕시코(0-1), 남아공에게 연거푸 패한 한국은 조 3위로 추락하며 32강 진출이 불투명해졌다. 호평으로 시작한 홍명보호인데 좋지 않는 길로 나아가고 있다.
회복 훈련을 앞두고 기자들과 만난 홍명보 감독은 먼저 “결과에 대한 모든 책임은 감독에게 있다”며 고개 숙였다.
그는 “지난해 12월 조 추첨이 끝나고 멕시코에서 3경기를 해야하는 상황이 됐을 때 우선 1, 2차전이 열리는 ‘고지대 적응’에 초점을 맞췄다. 결과적으로 1차전은 잘 됐으나 2차전은 잘 안 됐다. 결과론적이지만 2차전 결과가 많이 아쉽다. 그때 승점을 획득했다면 3차전을 보다 여유롭게 진행할 수 있었는데 아쉽게 됐다”고 돌아봤다.
이어 “여러 시나리오 중 가장 좋지 않은 시나리오로 가고 있다. 남아공전은 3경기 중 가장 좋지 않았던 게 분명하다. 달라진 환경을 비롯해, 경기력이 나빴던 여러 이유가 있을 것”이라면서 “앞으로 1경기(32강)를 더 할 수 있을지는 모르겠지만 잘 준비하겠다”고 전했다.
남아공전은 변명의 여지 없는 ‘졸전’이었다. 상대가 너무 강해 노력해도 넘을 수 없었던 게 아니라 우리 스스로 자멸한 인상이 컸다.
홍명보 감독은 “왜 갑자기 이런 경기력이 나왔는지, 나도 코칭스태프도 좀 당황스럽다. 우리가 준비한대로 경기가 풀리지 않으면서 선수들이 조급해졌고, 너무 잘하고 싶었던 마음도 영향을 미쳤다고 본다”고 답답함을 전했다. ‘수치’도 이전 경기들과 크게 다르지 않다고 밝혔다.
홍 감독은 “경기 후 데이터를 받아보니 멕시코전보다 뛰는 양은 조금 줄었지만 전체적으로는 큰 차이 없었다. 오히려 고강도 움직임은 더 많았다”면서 “데이터 상으로 큰 차이가 없는데 눈으로 보이기에는 느려 보이거나 뛰지 않는 것처럼 느껴지니 부진했던 이유를 딱 꼬집어 말하기 어렵다”면서 답답함을 호소했다.
감독의 전술 대응 부족이 지적되는 가운데 지고 있는 상황에서도 최선을 다해 뛰지 않는 선수들의 자세도 도마에 오르고 있다. 맞물려 팀 내 불화설까지 떠오르고 있다. 하지만 홍 감독은 단호하게 아니라고 전했다.
홍 감독은 “선수단 내부적으로 어떤 불협화음이나 문제가 있다고 생각하진 않는다. 그런 부분을 민감하게 여기는 스타일이다. 내가 알기에 특별한 문제없다”며 “사실 잡음 없는 대회는 없다. 굳이 비교하자면, 이번 대회는 팀 분위기가 아주 좋은 편이다. 결과가 좋지 않으면 여러 가지 이야기가 나올 수밖에 없는데, 그래도 한번 파악해보겠다”고 불화설을 일축했다.
논란과 비난이 쏟아지는 ‘손흥민 교체출전’에 대해서도 설명했다. 홍 감독은 “1, 2차전에서 손흥민은 주로 스프린트 위주로 활약했고 그래서 상대 뒤 공간을 잘 활용했다. 남아공과의 경기는 아무래도 체력적인 면, 무더운 날씨를 감안해 나중에 투입하려 했다”면서 “선수와 미팅도 했고 스스로 역할도 알고 있었다. 손흥민은 계속 역할을 잘해주고 있다고 본다”고 전했다.
홍명보 감독은 “경기라는 게 늘 준비한대로 나오지 않는다. 남아공전은 우리가 준비한 것들이 나오지 않았다. 물론 그런 상황을 막지 못한 것도 감독의 잘못”이라면서 “수십 수백 개 상황을 준비하고 연습하는데 마음처럼 되지 않는다. 선수 생활 오래했고 감독으로도 많은 경험을 했지만 그런 경기가 있다”면서 소위 ‘꼬인 경기’였다고 아쉬움을 토로했다.
홍 감독은 일단 32강 진출 가능성을 열어놓고 다시 팀 분위기를 다지겠다는 뜻을 밝혔다.
그는 “어떻게든 팀을 다시 만들어야한다. 그래서 32강에서 우리가 좋은 결과를 얻는다면 선수들이 박수를 받을 수 있을 것”이라며 포기하지 않고 다시 준비하겠다고 말했다.
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