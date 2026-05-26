대표팀 기본 5000만원, 16강 진출땐 2억

대한축구협회가 2026 북중미 월드컵을 앞둔 한국 축구 대표팀에 역대 최대 규모의 포상금을 내걸었다.
25일 축구협회가 공개한 포상금 기준에 따르면 최종 명단에 이름을 올린 선수 26명은 1인당 5000만 원의 기본 수당을 받는다. 2022 카타르 대회 때는 기본 수당이 2000만 원이었다. 포상금은 조별리그 통과 후 토너먼트를 한 계단씩 오를 때마다 1억 원씩 늘어난다. 32강 진출 시 1억 원을 시작으로 16강 2억 원, 8강 3억 원, 준결승 4억 원의 포상금이 책정됐다. 우승했을 땐 6억 원, 준우승 시엔 5억 원의 포상금을 받는다.
승리 수당은 조별리그(3000만 원)와 토너먼트에 차등을 뒀다. 토너먼트에선 상위 라운드로 갈수록 수당이 누적 가산돼 32강 승리 시 5000만 원, 16강 승리 시 8000만 원, 8강 승리 시 1억4000만 원, 준결승 승리 시 2억 원, 우승 시 3억 원을 준다.
대표팀이 조별리그에서 3승을 거두고 역대 방문 월드컵 최고 성적인 8강에 오르면 1인당 5억7000만 원까지 챙길 수 있다.
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