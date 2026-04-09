한국 여자 축구 U-20 대표팀, 北에 아시안컵 0-5 완패

한국이 2026 아시아축구연맹(AFC) 20세 이하(U-20) 여자 아시안컵에서 ‘디펜딩 챔피언’ 북한에 패했다.
박윤정 감독이 이끄는 한국 여자 U-20 대표팀은 8일 태국 빠툼타니 스타디움에서 열린 대회 조별리그 B조 3차전에서 북한에 0-5로 졌다. 이로써 한국은 이 연령대 북한과 상대 전적에서 1승 7패를 기록하게 됐다.
이날 경기는 나란히 2승씩을 챙긴 두 팀이 조 1위를 두고 벌인 조별리그 최종전이었다. 한국은 앞서 우즈베키스탄, 요르단을 연파하고 8강 진출을 확정 지었다.
B조 2위(2승 1패·승점 6)로 조별리그를 마친 한국은 A조 2위이자 개최국인 태국과 12일 8강전을 치른다. 이 경기에서 승리하면 상위 4팀에 주어지는 월드컵 출전권을 확보하게 된다. B조 1위(3승·승점 9) 북한은 C조 2위 호주를 상대로 4강 진출을 다툰다.
만약 한국과 북한이 나란히 8강을 통과할 경우 준결승에서 재대결이 성사된다. 직전 2024년 우즈베키스탄 대회 준결승에서 북한에 0-3으로 패해 4위 그쳤던 한국은 2004년, 2013년에 이어 세 번째 우승에 도전한다.
한종호 기자 hjh@donga.com
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