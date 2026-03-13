도로공사-대한항공 나란히 정규리그 1위 확정…챔피언결정전 직행

한국도로공사가 통산 4번째 정규리그 1위를 확정했다.
도로공사는 13일 인천 삼산월드체육관에서 열린 프로배구 2025∼2026 V리그 여자부 흥국생명과의 방문경기에서 3-0(25-19, 27-25, 25-17) 셧아웃 승리했다.
외국인 선수 모마가 24점으로 양 팀 최다 득점을 기록했고, 강소휘와 김세빈이 각각 18득점, 11득점으로 팀 승리에 힘을 보탰다.
승점 69(24승 11패)가 된 도로공사는 2위 현대건설(승점 65‧22승13패)과의 승점 차를 4로 벌려 17일 열리는 IBK기업은행과의 정규리그 최종전 결과와 상관없이 1위로를 확정지으며 챔피언결정전으로 향하게 됐다.
V리그 원년인 2005시즌 첫 정규리그 1위에 올랐던 도로공사는 2014~2015시즌, 2017~2018시즌에 이어 통산 4번째로 챔프전 직행권을 따냈다.
또한 2017~2018시즌에 이어 8년 만의 2번째 통합우승을 향한 디딤돌도 놨다.
이번 시즌 상대 전적 2승 3패로 열세였던 흥국생명을 적진에서 맞은 도로공사는 강소휘(8점), 모마(5점)의 활약으로 1세트를 6점 차로 승리하며 기선을 제압했다.
도로공사는 2세트에 전열을 정비한 흥국생명에 밀려 한때 16-19로 뒤졌지만, 흥국생명이 ‘포지션폴트(서브할 때 선수들이 정해진 위치 규칙을 어길때 발생하는 반칙)’를 범하는 등 우왕좌왕하는 틈을 놓치지 않고 따라잡은 뒤 결국 27-25로 세트를 가져갔다.
고비를 넘긴 도로공사는 3세트에도 기세를 올려 8점 차로 여유롭게 끝내며 정규리그 1위를 확정했다. 17일 시즌 최종전을 치르는 도로공사는 다음 달 1일 안방인 김천 실내체육관에서 챔피언결정 1차전이 열릴 때까지 전열을 재정비할 시간을 벌게 됐다.
이날 경기가 정규리그 최종전이었던 3위 흥국생명(승점 57)은 4위 GS칼텍스(승점 54)와의 승점 차를 3 이상으로 벌리지 못해 양 팀의 준플레이오프도 확정됐다.
V리그는 3위와 4위 팀의 승점 차가 3 이하일 경우 단판의 준플레이오프전을 치러 플레이오프 진출 팀을 가린다. 2021~2022시즌 이 제도가 도입된 이후 여자부에서 준플레이오프가 치러지는 건 이번이 처음이다.
준플레이오프는 24일 3위 팀의 안방에서 열린다. 흥국생명이 정규리그 36경기를 모두 마친 가운데 GS칼텍스가 2경기를 남겨두고 있어 양 팀의 순위가 뒤바뀔 가능성도 있다.
준플레이오프 승자는 이틀 뒤인 26일부터 2위 현대건설과 3전 2선승제의 플레이오프를 치른다.
남자부에서는 최하위 삼성화재가 2위 현대캐피탈을 3-1(25-22, 19-25, 25-23, 25-20)로 꺾으면서 이날 경기가 없던 선두 대한항공의 정규리그 1위도 확정됐다.
35경기를 치른 현대캐피탈이 21승 14패 승점 66으로 1위 대한항공(승점 69‧23승 11패)에 승점 3이 뒤져있다.
현대캐피탈이 최종전에서 승리하고 대한항공이 남은 2경기를 모두 져 승점이 동률이 되더라도 대한항공이 승수에서 앞선다.
김배중 기자 wanted@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0