3년전 한국 이겼던 호주, 올해 WBC 첫 경기선 대만 완파

일본 도쿄에 ‘호주주의보’가 내려졌다. 호주가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 개막전에서 승리하며 한국의 8강 경쟁 상대로 떠올랐다. 반면 2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어 12 우승팀 대만은 힘 한 번 제대로 써보지 못하고 충격적인 패배를 당했다.
호주는 5일 도쿄돔에서 열린 대회 조별리그 C조 1차전에서 홈런 두 방을 앞세워 대만에 3-0 완승을 거뒀다. 7번 타자 로비 퍼킨스(32)가 5회말 선제 2점 홈런으로 이번 대회 1호 아치를 그렸다. 이어 1번 타자 트래비스 바자나(24)가 7회말 쐐기 1점 홈런을 터뜨렸다.
퍼킨스는 2023 WBC 조별리그 B조 첫 경기였던 한국전 8회초에 양현종(38·KIA)을 상대로 5-4에서 8-4로 점수 차를 벌리는 3점 홈런을 쳤던 선수다. ‘한 수 위’라고 평가받던 한국은 당시 7-8로 패하면서 결국 조별리그에서 탈락했다. 호주는 한국전 승리를 발판삼아 일본에 이어 조 2위로 8강에 올랐다. 여기에 2024 미국프로야구 메이저리그(MLB) 신인드래프트 전체 1순위로 클리블랜드에서 지명을 받은 바자나까지 홈런포를 터뜨렸다.
호주는 알렉스 웰스(29), 잭 오로우린(26), 존 케네디(32) 등 3명의 왼손 투수가 나란히 3이닝씩을 무실점으로 틀어막으며 영봉승을 완성했다.
9일 오후 7시 호주와 이번 대회 조별리그 마지막 경기를 치르는 한국의 부담도 그만큼 커지게 됐다.
도쿄돔은 ‘돔런’이라는 표현이 따로 있을 정도로 홈런이 많이 나오는 구장이다. 돔구장 지붕을 풍선처럼 띄워올리는 과정에서 외야 쪽으로 공기가 흘러가는 까닭이다. 지난해 일본프로야구 경기 기준 홈런 ‘파크팩터’는 117이었다. 다른 구장보다 홈런이 17% 많이 나온다는 뜻이다.
한국과 조2위를 다툴 것으로 예상됐던 대만은 조나단 롱(24), 리하오위(23) 같은 장거리 타자들의 공백을 절감해야 했다. 시카고 컵스 산하 트리플A 팀에서 뛰는 롱은 MLB 시범경기 도중 왼손을 다쳐 아예 일본에 오지도 못했다. 디트로이트 트리플A 팀 소속인 리하오위는 3일 소프트뱅크와의 평가전 도중 허리를 삐었다. 김윤석 한국야구위원회(KBO) 대만 담당 에이전트는 “대만은 김도영(KIA), 안현민(KT·이상 23)이 빠진 채로 대회를 치르는 셈”이라고 평했다. 한국은 대만과는 8일 오후 12시에 맞대결을 벌인다.
