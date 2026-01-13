배동현 BDH재단 이사장, 회장배 전국장애인노르딕스키대회 시상식 참관

회장배 대회 주최·주관하고 선수들에게 격려와 응원 전해
배동현 BDH재단 이사장이 지난 9일 알펜시아 바이애슬론센터를 방문, 대한장애인노르딕스키연맹이 주최·주관한 제6회 회장배 전국장애인노르딕스키대회 경기를 관람하고 선수들을 격려했다.
배 이사장은 2012년 대한장애인노르딕스키연맹을 창립한 후 4연임에 성공하며 14년째 회장직을 맡고 있다. 그는 선수들이 안정적인 환경에서 운동에만 전념할 수 있도록 지속적인 지원을 이어왔으며, 장애인 동계스포츠 활성화를 위해 힘써왔다.
배 이사장이 후원한 이번 대회는 지난 7일부터 9일까지 3일간 열렸으며, 전국 각 시·도를 대표하는 장애인 노르딕스키 선수와 지도자 등 70여 명이 참가했다.
이번 대회는 1일차 공식 연습과 장비 검사, 대표자 회의를 시작으로 크로스컨트리스키 클래식(3km, 4km)과 프리(4km, 6km) 경기가 이틀에 걸쳐 진행됐다. 또 다양한 장애유형별 부문(입식, 좌식, 시각, 청각, 지적)이 마련되어 선수들이 공정한 조건에서 기량을 발휘할 수 있도록 배려했다.
대회 3일차, 배 이사장은 강원도 평창에 위치한 대회 경기장을 찾아 선수들의 경기를 지켜보며 출전한 선수들을 응원했다. 경기 종료 후 이어진 시상식에서는 9개 부문 입상자들에게 상장과 메달을 수여하고, 입상한 선수들의 노고를 치하했다.
배 이사장은 “이번 대회에 참가한 선수들의 열정과 도전에 큰 박수를 보내며, 수상의 영예를 안은 모든 선수에게 진심으로 축하의 인사를 전한다”라며, “앞으로도 선수들이 안정적인 환경에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”라고 말했다.
한편, 전국 규모의 회장배 전국장애인노르딕스키대회는 장애인 바이애슬론과 크로스컨트리 종목의 저변 확대는 물론, 시·도별 선수층 강화 및 유망 신인 선수 발굴을 통해 국가대표급 인재 양성을 도모하고, 장애인 동계스포츠 활성화와 선수들의 경기력 향상을 위해 매년 1회 개최된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0