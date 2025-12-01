‘인간새’ 듀플랜티스-‘허들퀸’ 매크로플린, 2025 세계육상연맹 올해의 선수

‘인간새’ 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)와 ‘허들 퀸’ 시드니 매클로플린(26·미국)이 각각 세계육상연맹이 뽑은 남녀 ‘2025년 올해의 선수’로 뽑혔다.
세계육상연맹은 1일 모나코에서 열린 세계육상연맹 시상식에서 듀플랜티스와 매클로플린을 ‘올해의 선수’로 호명했다. 세계육상연맹은 1988년부터 전 종목을 망라해 올해의 선수 남녀 1명씩을 뽑아 시상해오고 있다. 2023년에는 트랙·필드·도로 종목에서 남녀 1명씩, 모두 6명을 올해의 선수로 뽑았다. 작년부터는 트랙·필드·도로 종목 최우수선수를 뽑고, 이 중에서 남녀 올해의 선수를 따로 뽑고 있다.
장대높이뛰기 스타 듀플랜티스가 ‘올해의 선수’ 트로피를 들어 올린 건 2020, 2022, 2023년에 이어 이번이 네 번째다. 듀플랜티스는 올해 출전한 16개 대회에서 모두 우승을 차지했고, 그 중 네 차례 세계기록을 갈아 치웠다. 현재 이 종목 세계기록 역시 듀플랜티스가 9월 도쿄 세계선수권대회에서 세운 6m30이다.
듀플랜티스는 시상식에서 “내 가족과 곧 결혼할 아내(데시레 잉글란데르·24·모델)에게 감사 인사를 전할 기회를 얻어 기쁘다”며 “나는 장대높이뛰기에 푹 빠져 있고 스스로를 한계까지 몰아붙이는 것도 좋아한다. 내 도전이 단 몇 명에게라도 영감을 주길 바란다”고 말했다.
여자 400ｍ 허들 세계 기록 보유자인 매클로플린은 올해 도쿄 세계선수권 여자 400ｍ 결선에서 47초78의 대회 신기록으로 우승했다. 그러면서 매크로플린은 역대 육상 선수 중 400ｍ 허들과 400ｍ 종목 세계선수권 금메달을 모두 보유한 최초의 선수가 됐다.
매클로플린은 “도쿄에서의 순간은 정말 특별했다. 응원해 주신 모든 분께 감사하다”며 “2025년의 내 테마는 도전이었다. 2026년에도 한계에 도전하고 싶다”고 소감을 전했다.
세계육상연맹은 2024년부터 트랙·필드·도로 종목에서 각각 최우수선수를 뽑고, 이 중에서 남녀 부문 올해의 선수를 따로 뽑고 있다. 이날 듀플랜티스는 필드 남자에서, 매크로플린은 트랙 여자 부문에서 최우수선수로 선정되며 각각 두 개의 드로피를 받았다.
