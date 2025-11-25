약체 평가 딛고 끈끈한 수비 앞세워 선두 경쟁 중인 유도훈 정관장 감독…“우승이 간절한 시즌”

유도훈 정관장 감독이 5일 서울 잠실체육관에서 열린 삼성과의 2025~2026시즌 프로농구 방문경기에서 선수들에게 지시를 내리고 있다. 뉴시스
“지금의 좋은 분위기를 잘 이어갈 수 있도록 선수 뒷바라지를 잘하고 싶다.”

유도훈 정관장 감독(58)은 최근 전화 인터뷰에서 이렇게 말했다. 2022~2023시즌 남자 프로농구 한국가스공사에서 지휘봉을 내려놓은 뒤 2년여 간 ‘야인 생활’을 한 유 감독은 4월 정관장 지휘봉을 잡으며 코트로 돌아왔다.

2025~2026시즌 개막 전만 해도 정관장의 전망은 밝지 않았다. 최근 2시즌 연속 중하위권에 머문 가운데 이번 시즌을 앞두고 눈에 띄는 전력 보강이 이뤄지지 않았기 때문이다. 정관장은 2023~2024시즌 정규리그 9위에 그쳤다. 2024~2025시즌엔 정규리그 6위로 ‘봄 농구’ 막차를 탔지만, 6강 플레이오프(PO)에서 현대모비스에 3연패를 당해 탈락했다. 하지만 정관장은 25일 현재 2위를 달리며 돌풍을 일으키고 있다. 정관장 팬들 사이에선 ‘유도훈 매직’이라는 평가가 나오고 있다.

유도훈 정관장 감독이 7일 경기 안양정관장아레나에서 열린 SK와의 2025~2026시즌 프로농구 안방경기에서 선수들의 경기 모습을 지켜보고 있다. 뉴시스
유 감독은 선수 시절 잡초 같은 근성을 보여줬던 인물이다. 그는 작은 키(173cm)의 약점을 보완하고 하체 근력을 강화하기 위해 무게 10kg의 납 조끼를 입고 산에 오르는 훈련을 했다. 유 감독이 정관장 지휘봉을 잡은 뒤 선수들에게 강조한 것은 간절함과 악착같은 수비다.

25일 현재 정관장의 경기당 평균 실점은 68.2점으로 10개 구단 중 가장 적다. 경기 중 상대 팀에 허용한 야투는 63.2개로 가장 적다. 또한 상대팀의 실책을 유도한 횟수는 경기당 평균 15개로 가장 많다. 유 감독은 “내가 지휘봉을 잡은 4월부터 선수들의 전투력은 이미 최고조였다. 시즌 전 팀이 약체라는 평가가 나왔지만 개의치 않고 시즌 준비에 집중했다”고 말했다.

정관장이 정상 등극의 꿈을 현실로 만들기 위해선 공격력을 강화해야 한다. 유 감독은 남자 농구 대표팀의 2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 조별예선 출전에 따라 주어진 최근 2주 간의 휴식기를 잘 활용해보겠단 계획이다. 그는 “(득점) 기회를 만드는 과정이 아직 부족하다. 이번 휴식기에 상대 수비에 맞춘 공격 전술을 더 다듬어야 한다”고 말했다.

문유현(왼쪽)이 14일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025 KBL 신인 드래프트에서 전체 1순위로 정관장에 지명을 받은 뒤 유도훈 감독과 기념 촬영을 하고 있다. KBL 제공
공격력 보강이 시급한 정관장은 최근 팀에 수혈된 ‘젊은 피’가 반갑다. 정관장은 7%의 확률을 뚫고 올해 신인 드래프트에서 1순위 지명권을 얻어 올해 ‘최대어’였던 고려대 가드 문유현(21)을 영입했다. 문유현은 지난해부터 2년 연속 한국대학스포츠협의회(KUSF) 대학농구 U-리그 남자부 최우수선수(MVP)를 수상했다. 공수 밸런스가 좋고 경기 운영 능력이 뛰어나단 평가를 받는다.

통산 413승(408패)을 기록 중인 유 감독은 역대 남자 프로농구 감독 통산 승리 횟수 4위에 자리해 있다. 그에게 남아 있는 과제는 ‘우승’이다. 유 감독은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 PO가 열리지 않았던 2019~2020시즌을 제외하면 12차례 팀을 봄 농구에 진출시켰다. 하지만 정규리그와 챔피언결정전에서 우승한 경험은 없다. 그는 “올해는 농구 인생 첫 감독을 맡았던 정관장(당시 KT&G)으로 돌아온 시즌이다. 우승이 간절하다”고 말했다.

조영우 기자 jero@donga.com
