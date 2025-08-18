송성문 “올 시즌후 메이저리그 도전할 것”

프로야구 키움 주장 송성문(29·사진)이 올 시즌 후 미국프로야구 메이저리그(MLB) 진출에 도전한다.
3루가 주 포지션인 송성문은 17일 고척 KT전을 앞두고 “어떤 평가가 나올지는 모르겠지만 올 시즌이 끝나고 포스팅(비공개 경쟁 입찰) 신청을 해볼 생각”이라며 “구단에서도 이미 알고 있는 내용이다. 배려를 많이 해줬다”고 말했다. 송성문이 구체적인 해외 진출 의사를 밝힌 건 3일 키움과 6년 총액 120억 원의 비(非)자유계약선수(FA) 장기 계약을 한 지 14일 만이다.
내야수 송성문은 이날 현재 115경기에 출장해 시즌 타율 0.302, 20홈런, 20도루, 66타점, 75득점을 기록 중이다. 데뷔 8번째 시즌이던 지난해 142경기에 출장해 타율 0.340, 19홈런, 21도루, 104타점, 88득점을 올리며 MLB 스카우트들의 관심을 받기 시작했다. 송성문은 팀 선배이자 앞서 빅리그에 진출한 김하성(30·탬파베이)으로부터 미국행을 적극 권유받았다고 밝혔다. 같은 팀에서 뛰었던 이정후(27·샌프란시스코), 김혜성(26·LA 다저스) 등 후배들도 응원을 보냈다.
송성문은 “사실 좋은 평가가 나올 확률은 낮을 것이다. 나이도 있고, 잘한 지 이제 2년밖에 되지 않았다”고 말했다. 이달 초 대형 계약을 안긴 키움도 송성문의 해외 진출을 적극 지원할 방침이다.
