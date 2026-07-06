고흥, 작년 귀농 153명 유치 전국 1위

실제 농촌 체험 행복학교 효과
전남광주통합특별시 고흥군이 전국에서 가장 많은 귀농인을 유치하며 대한민국 대표 귀농도시의 위상을 다시 한번 입증했다.
귀농인에 집-창업자금 등 지원
주민과의 교류 프로그램도 호평
체계적인 행정 지원에 더해 귀농인과 원주민이 함께 만드는 지역공동체가 안정적인 정착을 이끌며 전국 1위의 원동력이 됐다는 평가다.
5일 국가데이터처와 농림축산식품부의 2025년 귀농어·귀촌인 통계에 따르면 고흥군은 지난해 귀농인 153명을 유치해 전국 228개 시군구 가운데 가장 많았다.
경북 의성군과 전남 신안군이 각각 138명으로 공동 2위, 경북 상주시 125명, 전남 나주시 121명으로 뒤를 이었다. 고흥군은 2024년에도 귀농인 120명을 유치해 전국 4위를 기록하는 등 최근 수년간 전국 최상위권 실적을 이어오고 있다.
고흥군은 이 같은 성과의 배경으로 2018년 전국 최초로 설치한 인구정책 전담부서와 군이 직접 운영하는 ‘귀농귀촌 행복학교’를 꼽고 있다.
행복학교에서는 영농기술 교육은 물론 농촌생활 적응 프로그램을 운영하고 귀농인의 집과 체류형 임시주거시설을 마련해 예비 귀농인이 실제 농촌생활을 경험할 수 있도록 지원하고 있다.
여기에 농가주택 수리비 지원, 창업자금 연계, 선도농가 멘토링 등 맞춤형 정착 지원까지 더해져 초기 정착 부담을 줄이고 있다.
행정 지원 못지않게 주민이 함께 만드는 공동체 문화도 고흥의 경쟁력으로 꼽힌다.
대표 사례인 점암면 귀농협의회는 귀농·귀촌인과 원주민이 함께 어울리는 다양한 프로그램을 운영하며 안정적인 지역 정착을 돕고 있다.
귀농인의 재능을 활용한 집수리 봉사, 지역 역사와 문화를 배우는 ‘고흥 바로 알기’, 귀농인과 지역 주민이 함께하는 팜파티 등을 통해 자연스럽게 공동체에 녹아들 수 있도록 지원하고 있다.
이 같은 활동은 대외적으로도 인정받았다. 점암면 귀농협의회는 전남도가 주관한 2025년 전남 마을공동체 우수사례 공모전에서 최우수상을 수상하며 귀농·귀촌인과 원주민이 상생하는 모범 공동체 모델로 평가받았다.
고흥군은 귀농인의 성공적인 정착은 영농기술 교육뿐 아니라 지역사회와의 관계 형성이 중요하다고 보고 공동체 프로그램을 지속적으로 늘리고 있다.
행정의 체계적인 지원과 마을공동체의 포용 문화가 어우러지면서 귀농인의 만족도와 정착률을 높이고 있다는 분석이다.
고흥군의 성과는 각종 평가 결과로도 입증된다. 군은 농림축산식품부 귀농·귀촌 유치지원 성과평가 3년 연속 우수 자치단체 선정, 대한민국 브랜드 명예의 전당 귀농귀촌 부문 7년 연속 수상, 전남 귀농어귀촌 종합평가 2년 연속 최우수상 수상 등의 성과를 거두며 귀농·귀촌 정책의 모범 사례로 평가받고 있다
공영민 고흥군수는 “귀농은 단순히 인구를 늘리는 정책이 아니라 지역에 새로운 활력을 불어넣는 미래 투자”라며 “청년과 은퇴 세대 모두가 안정적으로 정착할 수 있도록 맞춤형 지원을 확대하고 귀농인과 지역 주민이 함께 상생하는 농촌 공동체를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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