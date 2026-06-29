“임은정이 조작수사 누명 씌워” 고소한 박상용…경찰, 수사 착수

경찰이 임은정 서울동부지검장을 명예훼손 혐의로 고소한 박상용 인천지검 부부장검사를 29일 불러 조사하고 있다.
서울 송파경찰서는 이날 오전 10시 박 검사를 고소인 신분으로 불러 조사 중이다. 앞서 임 지검장은 검찰 내부망에 “수사기관의 증거와 사건 조작은 강도나 살인보다 나쁜 짓이라는 이재명 대통령 발언에 동의하지 않을 검사는 없다”며 “서울고검에서 대북송금 사건 관련 진상 조사를 진행 중”이라는 내용의 글을 올렸다.
당시 검찰 안팎에선 쌍방울 사건을 수사한 박 검사를 간접적으로 저격한 것이란 해석이 나왔다. 이후 박 검사는 임 검사장을 명예훼손 혐의로 고소했다.
박 검사는 언론에 배포한 입장문에서 “임 검사장이 조작 수사 의혹과 주장의 진위에 대해 물어보지도 않고 저에게 누명을 씌우려 하는, 이를 통해 공을 세워 정치적 이익을 얻고자 하는 의도가 아니라면 도저히 이해할 수 없는 글을 검사 게시판에 게시한 것을 봤다”며 주장했다.
송유근 기자 big@donga.com
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