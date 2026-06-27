김건희 변호인 “金, 늘 그렇듯 괜찮아…너무 울지 마시라”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 27일 17시 44분

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선고 뒤 남부구치소 접견 근황 전해
“너무 낙심하거나 걱정하지 않으시길”

김건희 여사가 26일 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률위반 증거인멸 등에 대한 1심 선고 공판에서 선고를 받고 있다. 이날 재판부는 김건희 여사에게 징역 7년을 선고했다. 서울중앙지방법원 제공
김건희 여사가 26일 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률위반 증거인멸 등에 대한 1심 선고 공판에서 선고를 받고 있다. 이날 재판부는 김건희 여사에게 징역 7년을 선고했다. 서울중앙지방법원 제공
김건희 여사의 변호인이 김 여사가 매관매직 혐의 1심에서 중형을 선고받은 뒤에도 담담한 모습을 보였다는 취지의 말을 전했다.

김 여사 변호인단 소속 유정화 변호사는 26일 오후 자신의 페이스북에 “선고 직후 바로 남부구치소로 가서 (김 여사를) 찾아 뵀습니다만 늘 그렇듯이 괜찮으시니 다들 너무 낙심하거나 걱정하지 않으셨으면 한다”고 올렸다. 그는 이어 “오늘처럼 길거리에서 많은 분들이 울고계시는 모습을 뵐 때마다 마음이 참 아픈데 너무 울지 마시라”며 “식사 잘 챙겨드시고, 댁에도 일찍 귀가하셔서 푹 쉬시고 힘내시라”고 했다.

특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 재판에 넘겨진 김 여사는 전날 1심 재판에서 징역 7년을 선고받았다. 6480만 원의 추징금도 명령했다. 재판부는 김 여사와 뇌물 공여자들의 혐의에 대해 대가관계가 성립하고 김 여사도 물품에 대가성이 있음을 인식했다고 보고 모두 유죄를 인정했다. 그러면서 “사회적 책무를 져버린 채 자신의 영향력을 알선의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수했다”고 꾸짖었다.

#김건희#변호인#매관매직#1심#중형 선고#남부구치소
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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