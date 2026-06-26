AI 시대 업무 혁신 전략 공유하는 ‘2026 일잘러 페스타’ 7월 코엑스서 개최

AI 시대 업무 방식의 변화를 조망하는 ‘2026 일잘러 페스타(Skill-Up Festa 2026)’가 오는 7월 2일부터 4일까지 서울 코엑스 마곡에서 열린다.
더피엠디와 기고만장이 공동 주최하는 이번 행사는 ‘Work, Redesign-일의 본질을 묻다’를 주제로 AI 시대 새로운 업무 방식과 조직 혁신 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 고용노동부와 한국디지털기업협회, 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 한국HRD기업협회가 후원하며 데스커와 패스트파이브가 스폰서로 참여한다.
최근 기업들은 생성형 AI를 넘어 스스로 업무를 계획하고 수행하는 AI 에이전트 도입을 확대하고 있다. 이에 따라 단순한 업무 처리보다 AI와 협업해 업무를 설계하는 역량이 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다.
이번 행사에서는 이러한 변화에 대응하는 기업 사례와 실무 전략을 다양한 강연과 체험 프로그램을 통해 소개한다.
행사에는 핀란드 바르질라(Wärtsilä) AI 역량센터의 탈 카챠브(Tal Katzav) 총괄 매니저가 기조연설에 나선다. 핀란드의 선박·해양·에너지 기업 바르질라(Wärtsilä)의 AI 역량센터를 이끄는 탈 카차브 총괄 매니저는 ‘AI 파일럿에서 AI 네이티브 업무 시스템으로’를 주제로 유럽 산업 현장의 AI 전환 사례를 소개한다.
또한 전 엔비디아 부사장인 준AI컨설팅 유응준 대표, 행정안전부 조원갑 인공지능정부정책과장 등이 연사로 참여해 글로벌 기업의 AI 활용 전략, 공공부문의 AI 전환 정책 등을 주제로 발표를 진행할 예정이다.
이외에도 생성형 AI 활용 워크숍과 워크 트렌드 컨퍼런스, 직무별 교육 프로그램을 비롯해 AI 활용 체험존과 템플릿 체험존, 일잘러 30인 시상식 등이 운영될 예정이다.
박병관 기고만장 대표는 “이번 행사는 AI 시대 새로운 업무 방식을 고민하는 기업과 실무자들이 경험과 인사이트를 공유하는 교류의 장이 될 것”이라며 “현업에서 바로 활용할 수 있는 실질적인 전략을 제시하는 비즈니스 페스타로 만들겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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