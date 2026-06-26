고려대, THE 세계대학 영향력 평가 12위로 역대 최고 순위 달성

고려대학교가 영국 대학평가기관 타임즈고등교육(Times Higher Education·THE)이 발표한 ‘2026 THE 세계대학 영향력 평가(THE Impact Rankings 2026)’에서 세계 12위를 기록하며 역대 최고 순위에 올랐다. 지난해 세계 71위에서 59계단 상승한 성과다.
THE 세계대학 영향력 평가는 유엔(UN) 지속가능발전목표(SDGs) 이행 성과를 기준으로 대학의 교육과 연구, 사회공헌, 지배구조 등을 종합 평가하는 글로벌 지표다. 올해는 전 세계 1603개 대학이 평가에 참여했다.
고려대는 특히 ‘SDG 8’ 부문에서 지난해에 이어 세계 1위를 유지했다. SDG 8은 양질의 일자리와 지속가능한 경제성장을 목표로 하는 지표로, 대학의 취업 지원과 창업, 노동환경, 지역사회 기여 등을 종합 평가한다.
고려대 측은 “체계적인 현장 실습(인턴십) 진행과 창업 및 고용 생태계 조성 등이 좋은 평가를 받았다”고 설명했다.
이외에도 ‘SDG 12(책임 있는 소비와 생산)’ 부문 세계 3위, ‘SDG 9(산업·혁신과 인프라)’ 부문 세계 19위 등의 성과를 거뒀다.
고려대는 지난해 개교 120주년을 맞아 ‘이 세상에 없어서는 안 될 대학’을 새로운 비전으로 선포하고, 인공지능(AI)과 인간지능(HI·Human Intelligence)을 융합한 미래 인재 양성과 교육·연구 혁신을 추진해 왔다.
고려대 관계자는 “대학 구성원의 혁신 노력이 국제적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속가능발전목표(SDGs) 실현에 기여하는 글로벌 선도대학으로 도약해 나가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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