“곱창·간 많이 먹은 여성”…유방암·췌장암 사망 위험↑

곱창 등 내장육을 많이 먹는 여성일수록 유방암·췌장암으로 사망할 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 반면 남성의 경우 붉은 고기를 많이 섭취할수록 위암 사망 위험이 낮은 것으로 분석됐다.
25일 서울대병원에 따르면 박민선 서울대병원 가정의학과 교수와 유인선 이대서울병원 가정의학과 교수 공동 연구팀은 고기 종류에 따라 암 사망 위험이 어떻게 달라지는지 분석한 연구 결과를 발표했다.
연구팀은 한국인유전체역학조사사업(KoGES)에 참여한 40세 이상 성인 14만7562명(남성 5만3847명, 여성 9만3715명)을 대상으로 육류 섭취와 암 사망률 사이의 관계를 분석했다.
연구팀은 육류를 붉은 고기(소고기·돼지고기), 닭고기, 내장육, 가공육으로 나눠 섭취량을 분류했다. 이후 나이, 체질량지수(BMI), 흡연, 음주, 교육 수준, 신체활동, 총 에너지 섭취량 등을 보정해 암종별 사망 위험을 비교했다.
분석 결과 전체 육류 섭취량은 남녀 모두에서 전체 암 사망률과 유의한 관련성을 보이지 않았다. 다만 고기 종류별로 살펴보면 성별에 따라 다른 양상이 나타났다.
● 남성은 붉은 고기 많이 먹을수록 위암 사망 위험 낮아
남성의 경우 붉은 고기를 가장 많이 섭취한 집단은 가장 적게 섭취한 집단보다 위암 사망 위험이 52% 낮았다. 이 같은 경향은 체질량지수(BMI) 25 미만이거나 흡연 경험이 있는 남성에게서 더 뚜렷하게 나타났다.
반면 가공육을 섭취한 남성은 섭취하지 않은 남성보다 직장암 사망 위험이 2.45배 높았다.
연구팀은 남성에서 붉은 고기 섭취와 위암 사망 위험 감소가 함께 관찰된 배경으로 한국의 식문화를 언급했다. 국내에서는 붉은 고기 가운데 돼지고기 소비 비중이 크고, 서구권처럼 염장·훈제 형태보다 구이 방식으로 소비되는 경우가 많아 염분 노출과 지방 구성이 다를 수 있다는 설명이다.
또 육류를 많이 섭취하는 집단이 상대적으로 사회경제적 수준이 높아 위암 검진에 더 적극적으로 참여했을 가능성도 제시됐다.
● 여성은 내장육 많이 먹을수록 유방암·췌장암 사망 위험 높아
여성의 경우 내장육을 비교적 많이 섭취한 집단은 가장 적게 섭취한 집단보다 유방암 사망 위험이 2.57배, 췌장암 사망 위험이 1.83배 높았다. 특히 60세 이상, 체질량지수(BMI) 25 미만, 비흡연 여성에서 이 같은 경향이 더 두드러졌다.
유인선 이대서울병원 가정의학과 교수는 “간·곱창 같은 내장육에는 비소·카드뮴·납 등 중금속이 일반 살코기보다 더 많이 들어 있을 수 있다”며 “이런 물질이 지방 조직에 축적됐다가 체중 변화나 노화 과정에서 혈액으로 빠져나오면서 여성의 암 사망 위험에 영향을 미쳤을 가능성이 있다”고 설명했다.
박민선 서울대병원 가정의학과 교수는 “이번 연구는 육류 섭취량 자체보다 어떤 종류의 고기를 먹는지가 암 건강과 더 관련될 수 있음을 보여준다”며 “서구권 연구 결과를 아시아 인구집단에 그대로 적용하기보다 식습관과 생활환경을 고려한 성별 맞춤형 접근이 필요하다”고 말했다.
● “관찰연구”…직접적 인과관계 단정은 어려워
다만 연구팀은 이번 연구가 관찰연구인 만큼 육류 섭취와 암 사망률 사이의 직접적인 인과관계를 단정하기는 어렵다고 밝혔다. 또 조리 방법이나 장기적인 식습관 변화 등을 충분히 반영하지 못한 한계가 있어 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다.
아시아 인구집단에서 육류 종류별 암 사망률을 분석한 국내 연구는 이번이 처음이다. 이번 연구 결과는 영양·식이 분야 국제학술지 ‘프런티어스 인 뉴트리션’(Frontiers in Nutrition) 최근호에 게재됐다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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