유수풀-슬라이드… 양재천 수영장 내일 개장

서초구는 양재천 수영장을 20일부터 8월 23일까지 운영한다고 18일 밝혔다. 양재천 수영장은 총면적 6400m² 규모의 물놀이 시설로 어린이풀(수심 0.5m), 유수풀(수심 1m), 성인풀(수심 1.1m), 에어풀, 슬라이드 등을 갖췄다.
7월 24일까지는 오전 10시부터 오후 5시까지 운영하며 매주 월요일 휴장한다. 성수기인 7월 25일부터 8월 23일까지는 휴장일 없이 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영하고, 오후 6시부터 오후 9시까지 야간에도 개장한다. 야간 운영은 올해가 처음이다.
매주 토요일과 일요일 오후 2시에는 전문 MC와 함께하는 버블 페스티벌과 물총 대전 프로그램도 진행한다. 서초구는 “가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 체험형 프로그램으로 운영할 예정”이라고 설명했다.
휴식 공간과 부대시설도 확충했다. 테이블이 설치된 개별 휴식 공간인 ‘서초 그린하우스’와 ‘돗자리존’을 마련했으며, 수영용품 대여소와 매점도 운영한다. 몽골 텐트 6동 규모의 탈의실도 추가로 설치해 이용 편의를 높였다. 입장료는 서초구민 기준 어린이 3000원, 청소년 5000원, 성인 7000원이고 구민이 아니면 10% 비싸다. 12개월 미만 유아는 무료로 입장할 수 있다. 성수기 야간 운영 시간에는 별도 요금이 적용된다.
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