휴가철 음주운항 선박 특별단속

  • 동아일보

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17일 전남 목포 남항부두에서 목포해양경찰서 남항파출소 해경 직원들이 여름 휴가철을 앞두고 선박 음주운항 해상사고를 예방하기 위해 어선을 운항하는 선장을 상대로 음주 측정을 하고 있다. 측정 결과 해당 선장은 술을 마시지 않은 것으로 나타났다. 해경은 경비함정을 동원해 8월까지 음주 운항 특별 단속을 실시한다.

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목포=박영철 기자 skyblue@donga.com
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